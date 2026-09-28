Recuperados en Albacete dos pollos de milano real, una especie en peligro de extinción

El gobierno de Castilla-La Mancha ha recuperado en Albacete dos pollos de milano real (Milvus milvus), una especie catalogada en peligro de extinción, después de que ambos ejemplares cayeran de su nido mientras intentaban alzar el vuelo en una urbanización privada de la provincia.

Tras su localización y rescate por parte de los Agentes Medioambientales las aves fueron trasladadas al Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de Castilla-La Mancha donde recibieron los cuidados veterinarios necesarios y donde se ha seguido muy de cerca su evolución antes de ser devueltos al medio natural.

Los ejemplares, que ya han sido liberados, se encuentran en proceso de aprendizaje de las habilidades necesarias para desenvolverse de manera autónoma en el medio natural. Entre ellas se encuentra la capacidad de carroñear y localizar alimento por sí mismos, un comportamiento esencial para su supervivencia una vez devueltos a su hábitat.

Cabe destacar que la provincia de Albacete cuenta con tres nidos de esta especie en peligro de extinción, lo que pone de manifiesto la relevancia de los trabajos de seguimiento y conservación que se desarrollan sobre esta especie y sobre sus áreas de reproducción. La presencia de estos ejemplares contribuye, además, a preservar la biodiversidad y el equilibrio de los ecosistemas de la provincia así lo destacó la delegada provincial de Desarrollo Sostenible, Llanos Valero, durante la suelta de estos ejemplares.

Asimismo, la responsable provincial puso el valor el trabajo que realizan los Agentes Medioambientales y los profesionales del Centro de Recuperación de Fauna Silvestre, señalando que actuaciones como esta permiten ofrecer una segunda oportunidad a aves de especies amenazadas y contribuir a su conservación en el medio natural.

En este sentido, Valero recordó la importancia de la colaboración ciudadana ante el hallazgo de ejemplares de fauna silvestre que puedan encontrarse heridos, debilitados o fuera de su hábitat. Casos en los que se recomienda no manipularlos (salvo que exista un riesgo inmediato) y comunicar el hallazgo a los agentes medioambientales o a los servicios competentes para que puedan determinar la actuación más adecuada