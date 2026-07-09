Albacete ya cuenta con un centro de referencia de alzheimer

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha inaugurado el nuevo Centro de Referencia de Atención a Personas con Alzhéimer y otras Demencias de Albacete, un recurso especializado que refuerza la red pública de cuidados de larga duración de la región y que nace con vocación de unir atención directa, apoyo a las familias, colaboración con el movimiento asociativo e investigación.

El acto ha contado también con la presencia de la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano; la vicepresidenta de las Cortes regionales, Josefina Navarrete; el presidente de la Diputación Provincial, Santiago Cabañero; la presidenta de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer y otras Demencias de Albacete (AFA Albacete), Isabel Sánchez Fuenllana; el delegado de la Junta en Albacete, Pedro Antonio Ruiz; y la delegada provincial de Bienestar Social, Antonia Coloma, entre otras autoridades.

Durante la inauguración, la consejera de Bienestar Social ha subrayado que “hoy Albacete estrena un centro a la altura de una necesidad muy grande: atender mejor a las personas con alzhéimer y acompañar mejor a sus familias”. En este sentido, García Torijano ha remarcado que este nuevo recurso “no es sólo una infraestructura, sino una respuesta pública, social y humana a una enfermedad que afecta profundamente a toda la familia, que no sólo va a ser referente a nivel regional, sino también estatal”.

El nuevo centro, situado en el Pasaje de la Meteorología, cuenta con una superficie construida de 3.398 metros cuadrados distribuidos en cinco plantas y ha supuesto una inversión superior a 5,1 millones de euros entre construcción y equipamiento. Esta inversión ha sido financiada por la Unión Europea-Next Generation EU, mediante los Fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Está incluida dentro del Componente 22 del Plan de choque para la economía de los cuidados y refuerzo de las políticas de inclusión.

El edificio dispone de 100 plazas de centro de día, salas de actividades, sala de usos múltiples, terapia ocupacional, fisioterapia, gimnasio, comedor, zonas de descanso, sala de estimulación sensorial, huerto terapéutico y espacios de atención a familiares. Además, incorpora dependencias propias para AFA Albacete, con salón de actos, salas polivalentes, despacho de presidencia, sala de juntas y espacios para socios y voluntariado.

Atención, asociación e investigación en un mismo espacio

Una de las principales novedades del recurso es la incorporación de un área específica de investigación, ubicada en la segunda planta, con oficinas y salas de trabajo y ensayos. La consejera ha destacado que esta dimensión “marca una diferencia importante, porque no se trata sólo de atender mejor hoy, sino también de avanzar en conocimiento para responder mejor mañana”.

García Torijano ha señalado que el centro permite reunir en un mismo espacio “la atención diaria, la experiencia de los profesionales, la realidad de las familias, la labor imprescindible de AFA Albacete y la mirada científica”, una combinación que refuerza el carácter innovador y de referencia del recurso.

La gestión del centro corresponde a AFA Albacete, entidad sin ánimo de lucro que trabaja para mejorar la calidad de vida de las personas afectadas y de sus familias mediante apoyo sociosanitario, programas de estimulación cognitiva, fisioterapia, asesoramiento, acompañamiento y formación.

Actualmente, AFA Albacete atiende a cerca de 200 personas a través de distintos programas y servicios, entre ellos centro de día terapéutico, SEPAP-MejoraT, fisioterapia a domicilio, estimulación cognitiva, atención temprana a personas con alzhéimer y programas de descarga familiar.