María de la Recueja recibe el Premio "Joven Empresaria"

AJE Albacete celebró anoche una gala muy especial en el corazón de la Universidad de Castilla-La Mancha, en el Paraninfo de la UCLM en Albacete, donde se entregaron unos premios que son ya una de las señas de identidad del mundo empresarial de la ciudad. Porque anoche fue un día para “celebrar el emprendimiento con los jóvenes que se han atrevido a cambiar su vida y que han apostado por su proyecto y felicidad” y así quiso recalcarlo Sandra Esparcia, presidenta de AJE Albacete.

El Premio Joven Empresario ha recaído en la viticultora albaceteña María García González, CEO de María de La Recueja. Por su parte, el Premio Proyecto Empresarial ha sido para Maimonet, de Julia Jiménez Ayuso, una empresa de desarrollo de software e inteligencia artificial que trabaja en la automatización de procesos y en la creación de soluciones a medida para las pymes.

La gala también ha contado con el Reconocimiento Social al bailarín albaceteño Ismael Olivas, por llevar el nombre de Albacete y su talento hasta lugares como el Santiago Bernabéu o el Vaticano, así como por fomentar el talento de los albaceteños a través de sus compañías de danza. Además, el Reconocimiento Empresarial de este año ha sido para Extrual Sistemas de Aluminio, galardón que ha recogido Juan Francisco Sanjosé.

Todo ello en una gala en la que se ha puesto de manifiesto la importancia de fomentar el emprendimiento entre los más jóvenes y la necesidad de crear una estructura y una sociedad en la que emprender sea un camino para crecer, además de reclamar facilidades para todos los emprendedores y empresarios de la provincia.

En este sentido, AJE Albacete y AJE Castilla-La Mancha quieren “acompañar, tutorizar, defender a todos los jóvenes empresarios y darles visibilidad”, tal y como ha señalado Javier Redondo, presidente de AJE Castilla-La Mancha quien ha añadido que “los premiados de hoy deben ser el espejo en el que mirar”.

[[H3:Premios y accésits]]

El Premio Joven Empresario de esta 24.ª edición ha recaído en María García González, CEO de María de La Recueja, un proyecto vinculado al mundo del vino y nacido de la tradición familiar de sus viñedos. El galardón fue entregado por Manuel Serrano, alcalde de Albacete, y Sandra Esparcia, presidenta de AJE Albacete.

María se convierte así en la ganadora de una de las categorías principales de estos premios, después de que su proyecto fuera seleccionado entre los finalistas de esta edición. Con María de La Recueja, la joven empresaria continúa desarrollando un proyecto que combina el conocimiento y la tradición familiar con una nueva generación al frente de la actividad vitivinícola.

Los accésits de este año han estado repartidos entre sectores muy diversos dentro del emprendimiento en nuestra provincia. Antonio José González Navalón, cocinero del restaurante +Ideas, en Higueruela, ha recibido el Accésit a la Innovación, que reconoce la creación y reinvención de platos tradicionales que ha convertido en alta gastronomía gracias a sus ideas y creatividad. Su cocina se basa en los trampantojos como seña de identidad, una vuelta a las tradiciones y a la imaginación que han convertido a Higueruela en una parada gastronómica. Estas ideas también han quedado recogidas en un libro en el que ha contado con la ayuda del talento local.

El Accésit a la Creación de Empleo y Formación ha sido para Agustín Molina, CEO del gimnasio albaceteño 967GYM, de manos de Lucrecia Rodríguez de Vera, concejala de Empleo y Emprendimiento del Ayuntamiento de Albacete, y que pone en valor su trayectoria y multidisciplinariedad. En este gimnasio, situado en el centro de la ciudad, se reúnen entrenamiento personal, pautas nutricionales y hasta 14 disciplinas deportivas distintas. Como punto distintivo, sus instalaciones cuentan también con una ludoteca. El gimnasio da empleo a 18 personas y dispone de una aplicación propia.

La salud y el bienestar también han tenido su espacio entre los accésits, con un reconocimiento para Miriam Ruiz, psicóloga y divulgadora digital al frente de A Terapia con Miriam. El galardón se lo han entregado Nicolás Merino, delegado provincial de Economía en Albacete, y José Belda, de Aguas de Albacete. Su perfil en redes sociales cuenta ya con más de 1,3 millones de seguidores. Este proyecto de psicología ha ido creciendo hasta contar con un equipo de 20 psicólogas. Sin embargo, la propia Miriam remarca que el proyecto va más allá de la terapia, ya que también divulga a través de las redes sociales. Además, ha creado el podcast Pensando en voz alta, donde reflexiona sobre temas relacionados con la psicología y la vida cotidiana, y ha publicado el libro Ya no dependo de ti.

Por su parte, David López Sotoca, de la sastrería David Sotoca, ha sido el galardonado con el Accésit Marca Albacete. Un premio que llega después de que su proyecto se haya convertido en una de las pocas sastrerías que quedan en la ciudad. Su propuesta se ha expandido gracias a su capacidad de innovación, haciendo que el mercado de la confección a medida llegue a todos los hogares a través de su tienda online. López Sotoca ha sido reconocido públicamente por medios de comunicación e instituciones y, ayer, AJE Albacete quiso reconocer también su trayectoria.

El Reconocimiento Social de esta edición ha sido para Ismael Olivas, bailarín albaceteño que ha llevado el nombre de Albacete y su talento hasta escenarios y lugares como el Santiago Bernabéu o el Vaticano. El galardón, entregado por Sara Moreno, vicepresidenta de AJE Albacete, reconoce una trayectoria vinculada a la danza y también su apuesta por el talento de nuestra tierra.