Irene Vallejo se encontrará con sus lectores en el Teatro de la Paz el próximo jueves

La Diputación de Albacete, a través de su Servicio de Cultura, prepara para el próximo jueves, 1 de octubre, una gran celebración de los libros y de quienes hacen de la lectura una experiencia compartida. El Teatro de la Paz de la institución acogerá, desde las 19:00 horas, un encuentro que reunirá a clubes de lectura de toda la provincia y al público general alrededor de una de las voces más reconocidas de la literatura y el pensamiento contemporáneos: Irene Vallejo.

Con entrada gratuita hasta completar aforo, la iniciativa está impulsada por la Diputación de Albacete con la colaboración de Popular Libros y de la Asociación Oh Poetry!, planteando una tarde en la que literatura, conversación, poesía y música se darán la mano y en la que el protagonismo recaerá especialmente en esos lectores y lectoras que, desde bibliotecas y clubes repartidos por el territorio provincial, mantienen vivo cada día el hábito de leer, conversar y compartir historias.

Precisamente alrededor de esa relación entre los libros y quienes los leen girará uno de los grandes momentos de la jornada: la charla-debate con Irene Vallejo, conducida por Cipriano Játiva y María Moreno, que permitirá acercarse a su obra, a su particular mirada sobre el mundo clásico y a esa defensa de la palabra, la memoria y la lectura que atraviesa buena parte de su trayectoria.

Una autora que es fenómeno internacional

Nacida en Zaragoza en 1979, Irene Vallejo Moreu es filóloga, escritora y ensayista, licenciada en Filología Clásica y doctora europea por las universidades de Zaragoza y Florencia. Su trayectoria combina la creación literaria, la investigación y una intensa actividad divulgativa y periodística.

Aunque su bibliografía abarca la novela, el ensayo y el artículo periodístico, su nombre adquirió una extraordinaria dimensión internacional con la publicación en 2019 de El infinito en un junco. La invención de los libros en el mundo antiguo, un viaje por la historia del libro y por el empeño de generaciones enteras para conservar y transmitir la palabra escrita.

La obra se convirtió en un fenómeno editorial dentro y fuera de España, ha sido traducida a decenas de idiomas y obtuvo en 2020 el Premio Nacional de Ensayo, consolidando una trayectoria que posteriormente ha sumado, entre otras distinciones, el Premio Aragón, el Premio de las Letras Aragonesas y diferentes doctorados honoris causa. Antes y después de ese éxito, Vallejo ha transitado por diferentes géneros. Es autora de novelas como La luz sepultada (2011) y El silbido del arquero (2015), así como de recopilaciones de su producción periodística como Alguien habló de nosotros y El futuro recordado.

Una producción atravesada por una idea especialmente apropiada para el encuentro que promueve la Diputación: los libros como depositarios de una memoria colectiva que cada generación recibe, protege, interpreta y vuelve a compartir. En su obra aparecen de manera recurrente la supervivencia de las palabras frente al olvido, la literatura como refugio, el viaje y la extranjería o la recuperación de quienes permanecieron durante siglos en los márgenes de los relatos oficiales.

[[H3:De la conversación a la música]]

Tras el encuentro con Irene Vallejo, la palabra dará paso a la música con el concierto de Maria Rodés, una de las voces más singulares de la escena musical española, que llegará al Teatro de la Paz acompañada por Isabelle Laudenbach a la guitarra. Rodés ofrecerá un recorrido por sus composiciones más recientes en un formato especialmente cercano, sumando a una velada construida alrededor de diferentes maneras de contar, escuchar y compartir historias el lenguaje de la canción.

La cantante y compositora barcelonesa ha desarrollado una trayectoria marcada por la experimentación y por un universo musical propio, moviéndose entre la canción de autor, el pop y la reinterpretación de diferentes tradiciones musicales. En 2025 publicó Lo que me pasa, su trabajo discográfico más reciente.

[[H3:Reconocimientos]]

La cita albergará además la proclamación de los ganadores del II Premio de la Crítica de Poesía de Castilla-La Mancha de Oh Poetry!, iniciativa concebida para reconocer y contribuir a difundir la creación poética vinculada a la región. Junto a este reconocimiento, la organización hará entrega del II Premio de Honor Oh Poetry! a Irene Vallejo, poniendo así el acento en una trayectoria que ha logrado tender puentes entre el mundo clásico y el presente y acercar las humanidades a públicos diversos.

La jornada culminará con un espacio de encuentro y firma de libros de Irene Vallejo, organizado en colaboración con Popular Libros. De este modo, durante algo más de dos horas, el Teatro de la Paz se transformará en un gran punto de encuentro provincial alrededor de la cultura y, especialmente, de la lectura entendida no como un ejercicio solitario, sino como una experiencia capaz de crear conversación, pensamiento y comunidad.

Una filosofía que está en la propia esencia de los clubes de lectura y que la Diputación de Albacete quiere reconocer y potenciar con una convocatoria que permitirá que lectores y lectoras de diferentes municipios compartan espacio, preguntas y reflexiones con una autora que ha hecho precisamente de la historia y la supervivencia de los libros uno de los grandes relatos literarios de nuestro tiempo.