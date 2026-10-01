RES apoyará diversas actividades del Ayuntamiento de Albacete

El alcalde Manuel Serrano ha suscrito un convenio de colaboración del Ayuntamiento con la empresa RES Energy Global Services, que ha estado representada por su presidente en España Íñigo Echevarría Rementería, y como consecuencia del cual la empresa realizará aportaciones para colaborar en diversas actividades municipales

Serrano ha agradecido “la implicación y el compromiso de esta empresa ubicada en el Parque Científico y Tecnológico de Albacete, que es una de las más punteras de nuestra ciudad al ser la compañía independiente de energía renovable más grande del mundo”. RES está presente en 24 países con una plantilla de 4.500 trabajadores, y desarrolla su labor en los sectores eólico, solar, almacenamiento de energía, energía hidráulica, hidrógeno verde, transmisión y distribución de energía.

El alcalde ha dicho que “es una enorme satisfacción que nuestras empresas, además de contribuir al crecimiento económico y a la creación de empleo, colaboren con el Ayuntamiento de manera activa y eficaz, dentro de su política de responsabilidad social corporativa”

El convenio pretende, según recoge su texto, “fomentar valores alineados con la cultura empresarial de RES y con la agenda pública del Ayuntamiento, tales como la sostenibilidad, el ahorro energético, la ecología, la movilidad sostenible, la salud pública y la cultura de calidad y de acceso equitativo”. Otro de los objetivos es “involucrar a los trabajadores de RES en los eventos y actividades municipales, para que se beneficien de forma activa de los mismos”.

Una comisión de seguimiento formada por representantes municipales y de RES establecerá la coordinación necesaria y las actividades en las que se concretará la colaboración a lo largo de los dos próximos años.

El alcalde ha recordado que “la empresa RES es un socio fiable y colaborador habitual del Ayuntamiento, como ya ha mostrado en otras iniciativas como las estructuras de sombreo de la calle Ancha, en colaboración con la Asociación Española contra el Cáncer, o el patrocinio de importantes pruebas deportivas organizadas por el IMD como el Duatlón Cross, la 10K y la Media Maratón”.