Más accesibles y recogida con más frecuencia: los nuevos contenedores de papel-cartón y envases ligeros de la capital

El alcalde de Albacete, Manuel Serrano, ha puesto en valor la apuesta del Ayuntamiento por mejorar la recogida selectiva de residuos y facilitar a los ciudadanos el cumplimiento de las normas de reciclaje durante la presentación a la Fava y a las asociaciones vecinales en el Centro Ágora de los nuevos contenedores de papel-cartón y envases ligeros.

El alcalde ha informado de que de aquí a final de año se sustituirán 700 contenedores de superficie de papel-cartón y envases ligeros, los tradicionales contenedores azules y amarillos, con el objetivo de mejorar sus prestaciones, facilitar su utilización y ofrecer una imagen más cuidada de la ciudad, con un presupuesto cercano a los 2,2 millones de euros en base a las mejoras ofertadas por Valoriza en la licitación del contrato de limpieza viaria y recogida de residuos.

Acompañado por la concejala de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Rosa González de la Aleja; la concejala de Barrios, Llanos Navarro; y el concejal de Proximidad e Intervención Rápida, Carlos Calero, el diputado provincial de Medio Ambiente, José Antonio Gómez, la presidenta de la Fava, Carmen Sánchez, representantes de asociaciones vecinales, y el gerente de Valoriza, Carlos Rubio, entre otros, el alcalde ha solicitado la colaboración ciudadana para que hagan un uso responsable de estos nuevos contenedores y sigamos avanzando hacia una ciudad más limpia y amable.

Según ha señalado, el objetivo es evitar que los contenedores se llenen y que esta situación genere suciedad en su entorno o molestias a los ciudadanos que cumplen con sus obligaciones y depositan correctamente los residuos.

Asimismo, el alcalde ha explicado que también se ha reforzado el servicio municipal de repaso, que ha pasado de prestarse durante 298 jornadas al año a realizarse todos los días, con una modificación del contrato por importe de 200.000 euros.

Características de los nuevos contenedores

En cuanto a las características de los nuevos equipos, se trata de contenedores ignífugos y resistentes al fuego, silenciosos y dotados de sistema antivuelco. Además, incrementan su capacidad de almacenamiento, pasando de los 3.000 litros de los actuales a 4.000 litros, y disponen de una boca de aportación de mayor tamaño.

Los nuevos modelos incorporan también elementos destinados a mejorar la comodidad y seguridad de los usuarios, como la maneta y el pedal, la eliminación de aristas vivas y la protección de los elementos mecánicos frente al óxido. A todo ello se suma un diseño más moderno y renovado que contribuirá, según ha señalado el alcalde, a mejorar la imagen urbana de Albacete.

Convenio con la Diputación de Albacete

La Diputación de Albacete, a través del Consorcio de Medio Ambiente da un nuevo paso para mejorar la recogida selectiva de envases ligeros y papel-cartón, también en la capital provincial, reforzando las frecuencias, ordenando y coordinando las tareas entre Consorcio y Ayuntamiento de Albacete y acompañando las mejoras con una importante aportación económica provincial.

Así lo ha explicado el diputado provincial de Medio Ambiente y responsable del Consorcio, José Antonio Gómez, durante el acto de presentación de los nuevos contenedores que el Ayuntamiento ha organizado para representantes de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Albacete (FAVA) en el Centro Ágora.

El diputado ha subrayado que detrás de estas mejoras existe un trabajo técnico y administrativo importante que materializa la voluntad del Gobierno Provincial de dar respuesta a una cuestión que venía preocupando a la ciudadanía conforme crecían los hábito de reciclaje.

Una de las mejoras fundamentales es el incremento de las frecuencias de retirada de los contenedores, que permitirá intensificar notablemente el servicio tanto de envases ligeros como de papel-cartón.

En concreto, en el caso de los envases ligeros se pasará de retirar 1.080 contenedores semanales a 1.458, lo que supone 378 recogidas más cada semana.

El incremento será todavía mayor proporcionalmente en papel-cartón: frente a los 728 contenedores que se retiran actualmente cada semana, se alcanzarán los 1.120, es decir, 392 recogidas semanales adicionales.

300.000 euros para renovar y mantener los contenedores

La segunda gran vertiente económica del convenio afecta a la renovación del parque de contenedores de la capital. El Consorcio aportará 90.000 euros anuales durante tres años, un total de 270.000 euros, a los que se sumarán 30.000 euros en 2028 para su mantenimiento. En conjunto, por tanto, la aportación provincial vinculada al acuerdo alcanzará 1,1 millones de euros.

La renovación presentada contempla 700 nuevos contenedores, 350 azules y 350 amarillos, que comenzarán a implantarse en las áreas de aportación en superficie de la ciudad.

Los nuevos modelos pasan de los 3.000 a los 4.000 litros de capacidad, un 33% más, amplían considerablemente las bocas para facilitar el depósito de papel-cartón y envases e incorporan elementos como pedal y maneta para mejorar su accesibilidad.