La hotelería celebra las XX Jornadas de la Tapa

Hasta 98 establecimientos de hostelería de la ciudad se han sumado a la celebración de las XX Jornadas de la Tapa, siete más que el año pasado.

Se desarrollará durante los cuatro fines de semana de octubre, concretamente del 1 al 4, del 8 al 11, del 15 al 18 y del 22 al 25, de jueves a domingo. Además, a través del tradicional pasaporte, las personas que consigan sellos de diez establecimientos podrán optar a 12 cheques de 50 euros para consumir en los locales participantes. En cuanto a su precio, la tapa tendrá un coste de 3 euros, será de 4 euros caña más tapa.

Raúl Moreno, vicepresidente de la APEHT, ha señalado que se prevén alrededor de 180.000 tapas servidas y un impacto estimado de tres millones de euros, generando actividad económica, empleo y movimiento tanto en los establecimientos hosteleros como en el comercio de la ciudad.18.000 tapas servidas y un impacto estimado de tres millones de euros.