Globalcaja y FEDA se unen para fortalecer el tejido empresarial albaceteño

Continuar trabajando conjuntamente por el fortalecimiento del sector empresarial. Ésta es la razón de ser de la alianza que mantienen Globalcaja y la Confederación de Empresarios de Albacete (FEDA) desde hace años y que ha sido renovada por el director general de la entidad, Pedro Palacios, y el presidente de FEDA, Artemio Pérez.

Se trata de un acuerdo que pone de manifiesto el compromiso de Globalcaja con las empresas, pymes y autónomos de nuestra tierra. En este sentido, Pedro Palacios, quien ha agradecido a Artemio la labor que viene desarrollando al frente de la Confederación, ha señalado que, en una situación como la actual, “las empresas necesitan el apoyo de toda la sociedad, pero no podemos olvidar que, en estos momentos más que nunca, la sociedad también necesita el impulso y el apoyo de las empresas y de los empresarios. Por eso, estos convenios vienen a poner encima de la mesa, no solo condiciones ventajosas, no solo financiación, también organizar conjuntamente con FEDA distintas iniciativas que a los empresarios les hagan la vida más cómoda”.

Se beneficiarán 12.000 asociados de FEDA

Por su parte, Artemio Pérez ha calificado a Globalcaja como la “entidad de referencia para la Confederación” y ha puesto en valor la colaboración que mantienen tanto desde un punto de vista financiero, como social. “Tenemos dos convenios. Uno es de apoyo a todas las gestiones y actividades que realiza la Confederación, siendo la entidad que más colabora con FEDA, y otro convenio para que nuestros 12.000 asociados puedan beneficiarse de condiciones favorables en cualquier producto financiero que necesiten para la exportación o supervivencia de sus negocios”, ha destacado.

Comprometidos con empresarios y pymes

En este sentido, el acuerdo contempla condiciones ventajosas en materia de financiación, leasing, avales, comercio internacional, confirming, anticipo de facturas, ayudas y subvenciones oficiales, líneas ICO y otra serie de productos y servicios como TPV, crédito al consumo en el comercio de Globalcaja y seguros personales y patrimoniales, entre otros.

Globalcaja viene colaborando con la Confederación de forma habitual en el desarrollo de iniciativas como los Premios Empresariales San Juan, los seminarios In-FEDA, acciones de promoción del sector comercio a través de FECOM, entre otras, y a través de la Fundación, la entidad es partner estratégico de la Escuela de Negocios FEDA y del MBA Executive. “A nosotros siempre nos tendrán como parte de la solución. En Globalcaja tenemos claro que no es lo mismo decir, que hacer y por eso estamos totalmente implicados con los empresarios de Albacete y de Castilla-La Mancha”, ha concluido su director general.