Formación contra la violencia machista en el mundo rural

La Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales de Castilla-La Mancha, ha organizado una serie de acciones para los Grupos de Desarrollo Rural en distintas provincias de la región y que ya ha visitado Albacete. Estas actividades pretenden alcanzar un centenar de personas formadas en la región.

Continúa, de esta manera, avanzando en la expansión de su Red de Espacios Seguros frente a la violencia de género en el medio rural. La organización feminista rural ha impartido en Albacete una jornada de formación dirigida a los equipos técnicos de los seis Grupos de Desarrollo Rural (GDR) de la provincia, con el objetivo de facilitar su incorporación a esta red pionera que FADEMUR puso en marcha en el año 2014. A esta importante actividad ha asistido el delegado de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Ramón Sáez.

Desde FADEMUR Castilla-La Mancha se pretende alcanzar un centenar de personas formadas en la región a través de este tipo de acciones, con una iniciativa que pretende consolidar puntos de atención cercanos y accesibles en los pueblos, de modo que cualquier mujer que sufra una situación de violencia de género disponga de un entorno seguro al que acudir para solicitar ayuda o recibir una orientación inicial.

Así, los espacios adheridos aplican un protocolo específico de atención y derivan cada caso a los recursos y profesionales especializados, reforzando así el trabajo de coordinación con los Centros de la Mujer y superando las barreras de dispersión geográfica características del medio rural. Esta iniciativa viene a reforzar el trabajo que los Grupos de Desarrollo Rural realizan en materia de igualdad y en coordinación con los Centros de la Mujer.

El objetivo de esta iniciativa es contar con puntos cercanos y accesibles donde una mujer pueda sentirse segura para pedir ayuda u orientación, teniendo en cuenta las dificultades que pueden existir en el medio rural para acceder a determinados recursos especializados.

El delegado de Agricultura ha subrayado el valor estratégico de los Grupos de Desarrollo Rural en la cohesión social e igualdad, así como el compromiso del Gobierno regional con el desarrollo rural mediante una dotación de 19 M€ para las ayudas Leader en la provincia dentro del periodo 2023-2027, para los seis Grupos de Desarrollo Rural: Sierra del Segura, Manchuela, Sierra de Alcaraz y Campo de Montiel (SACAM), Mancha Júcar Centro, Monteibérico Corredor de Almansa y Campos de Hellín.

Asimismo, Ramón Sáez ha remarcado «el alto ritmo de ejecución del presupuesto de las ayudas Leader del período de programación 2023-2027, permitiéndoles a los Grupos de Desarrollo Rural seguir impulsando sus estrategias de desarrollo local, crear empleo, diversificar la economía en los pueblos, y sobre todo dar oportunidades a las personas que viven en el medio rural».

Con este recorrido por todo el territorio castellano-manchego; por las cinco provincias y otros tantos centros, FADEMUR revalida su compromiso para extender la Red de Espacios Seguros -donde ya participan entidades como las Oficinas Comarcales Agrarias desde 2021- y asegurar que las mujeres rurales cuenten con respuestas eficaces y recursos de protección al alcance de su mano.