Fallados los certámenes literarios de La Roda 2026

El Ayuntamiento de La Roda, a través de la Concejalía de Cultura, ha dado a conocer el fallo del jurado del XXXIX Certamen Internacional de Poesía ‘Villa de La Roda’, del XXXVII Certamen Nacional de Poesía ‘Tomás Navarro Tomás’ y del I Certamen Nacional de Relato/Ensayo Breve ‘Pedro Manuel Víllora’, cuyos premios serán entregados durante la tradicional Gala Literaria de las Fiestas Patronales en honor a El Salvador.

El acto tendrá lugar el próximo miércoles 5 de agosto, a las 22:30 horas, en la Pista ‘Poeta Manuel Cortijo’, hasta ahora Pista Municipal del Parque Adolfo Suárez, donde se reconocerá públicamente el talento de los autores galardonados en esta edición.

El jurado ha concedido el XXXVII Certamen Nacional de Poesía ‘Tomás Navarro Tomás’ al poema Cuarteto de la heredad, cuya autoría corresponde a Antonio Arteaga Pérez, de Toledo.

Por su parte, el XXXIX Certamen Internacional de Poesía ‘Villa de La Roda’ ha recaído en la obra El lenguaje secreto de la luz, de la autora María Jesús Rosales Palencia, natural de Ciudad Real.

Como principal novedad de esta edición, el Ayuntamiento de La Roda ha incorporado el I Certamen Nacional de Relato/Ensayo Breve ‘Pedro Manuel Víllora’, creado para rendir homenaje al escritor y dramaturgo rodense y ampliar la oferta cultural y literaria del municipio. El primer premio ha sido para el relato El lugar de los recuerdos, del autor José Agustín Blanco Redondo, de Valdepeñas (Ciudad Real).

El jurado ha querido trasladar, además, su agradecimiento a todas las autoras y autores que han participado en los tres certámenes, destacando la elevada calidad de las obras presentadas y su contribución al prestigio de unos premios literarios plenamente consolidados en el panorama cultural.

El jurado ha estado presidido por Francisco Castaño Clavero y ha contado como vocales con José Luis Morales Robledo, Francisco Caro Sierra, Juan Pedro Carrasco García y Manuel Cortijo Rodríguez. Ha actuado como secretario, con voz pero sin voto, el concejal de Cultura del Ayuntamiento de La Roda, Luis Fernández Monteagudo.