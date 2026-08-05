El “Espacio Cuidadores” del Centro de Salud de Casas Ibáñez atiende a una media de 25 personas

El proyecto "Espacio Cuidadores", impulsado de forma conjunta por la Unidad de Trabajo Social del Centro de Salud de Casas Ibáñez, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, y los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Casas Ibáñez ha hecho balance de su andadura tras la finalización de su primer bloque de actividades.

Desde que se iniciara el pasado mes de enero, la iniciativa se ha consolidado como un referente de apoyo en la comarca, registrando una excelente acogida con una participación constante de entre 20 y 25 cuidadores en cada una de las sesiones celebradas.

Este espacio nació con el objetivo fundamental de ofrecer un lugar de encuentro, autocuidado y reflexión para las personas que dedican su vida a atender a los demás, facilitando un entorno seguro donde compartir vivencias, recursos y herramientas esenciales para mejorar su bienestar. Tras completar con éxito este primer ciclo antes del verano, los organizadores han confirmado que los talleres se volverán a poner en marcha en septiembre para dar continuidad al calendario previsto.

El programa destaca por su enfoque integral y de 360 grados, contando con la colaboración altruista y voluntaria de profesionales de diversos ámbitos sanitarios y sociales. Durante estas primeras seis sesiones, que comenzaron el 27 de enero con una ponencia inaugural sobre psicología, los participantes han podido formarse en áreas cruciales como el autocuidado (con la intervención de especialistas en Geriatría), la autonomía y el uso de productos de apoyo (junto a terapeutas ocupacionales y Cruz Roja), la prevención de caídas, el respaldo estratégico de la farmacia local o las técnicas de traslado y movilización impartidas por el fisioterapeuta del propio centro de salud.

Vocación de futuro

Tras la pausa del verano, el "Espacio Cuidadores" regresará con fuerza el martes 22 de septiembre con la sesión "Paseos con Historia", impartida por el técnico de turismo de la localidad, a la que seguirá el martes 27 de octubre una charla titulada "Hablemos de duelo" con el Equipo de Atención Psicosocial.

La programación continuará el martes 24 de noviembre con la ponencia de "Lectura y escritura como terapia" a cargo del Bibliotecario Municipal y la Psicóloga de Servicios Sociales, para dar paso el martes 15 de diciembre a un taller de "Atención plena y arteterapia para personas cuidadoras" liderado por la pediatra del centro y concluyendo finalmente este ambicioso itinerario el martes 26 de enero del próximo año con una enriquecedora sesión de "Yoga".

El propósito último de este itinerario no se limita a ofrecer charlas informativas, sino a generar una verdadera transformación social. Se busca configurar una red de apoyo sólida que culmine en la creación de un Grupo de Ayuda Mutua (GAM) autogestionado.

De este modo, las personas cuidadoras de la zona de Casas Ibáñez dispondrán de una estructura autónoma para compartir experiencias, contando siempre con el respaldo técnico de las profesionales e instituciones impulsoras.