La Escuela de Verano del Hospital intenta de llenar de ánimo la planta de Pediatría

La Escuela de Verano del Hospital de Albacete vuelve a convertirse en espacio de encuentro y juegos para los pacientes de la planta de Pediatría. Como todos los años, la colaboración entre la Unidad de Animación Sociocultural de la Gerencia de Atención Integrada de Albacete y la Asociación Española Contra el Cáncer permiten impulsar este programa de voluntariado con el entretener a los niños hospitalizados.

A lo largo de este verano y en horario de mañana, se está desarrollando este proyecto en el que cerca de un decena de voluntarios de la AECC de Albacete se acercan hasta el Hospital General Universitario de Albacete para realizar actividades lúdicas y talleres con los pacientes pediátricos ingresados. “Creemos que el juego es una herramienta terapéutica y puede ayudar a paliar los efectos que conlleva la hospitalización”, ha comentado Almudena Piqueras, trabajadora social de la AECC. La profesional ha explicado que siempre que es posible, “procuramos reunir a los niños en el Hospital de Día o ciberaula”.

Las actividades en grupo siempre son más reconfortantes y están mejor valoradas por los propios pacientes. Pero si por la situación de sus patologías no puede hacerse, los voluntarios pasan por las habitaciones para jugar con los peques.

El objetivo es hacer la estancia más agradable para los menores. Para ello se recurre a los juegos de mesa, las papiroflexia o las manualidades. “Cuando saben que hay escuela de verano, los niños están deseando que se hagan las 10:30 porque saben que es la hora del juego”, ha contado Piqueras.

En este sentido, el animador sociocultural de la Gerencia de Atención Integrada de Albacete, José Antonio Requena, ha indicado que “tratamos que el ambiente del Hospital sea una prolongación de su casa”. Con la colaboración de profesionales del hospital y los voluntarios, “la Escuela de Verano sirve además para que socialicen con otros niños ingresados y se generen relaciones de amistad”.

Voluntarios como Andrea Villalba o Valentín Felipe Casamayor, coordinador de voluntariado, dedican parte de su tiempo a que el de estos niños sea más divertido. Algunas personas llevan años colaborando con la AECC y visitan habitualmente la planta de Pediatría de Hospital General. Un compromiso y dedicación que valora y agradece José Miguel García Mollá, responsable de Humanización en la Gerencia de Atención Integrada de Albacete. “Una implicación aún más necesaria en el periodo estival; el hecho de que mantengan entretenidos y activos a los peques es muy importante, pues el resto de los niños están en la playa, en las piscinas o en los pueblos y ellos tienen que estar en el hospital”.

Iniciativas como la Escuela de Verano, el préstamo de materiales educativos y didácticos para la habitaciones o la incorporación reciente del proyecto MiniTales, un recurso de humanización que utiliza cuentos personalizados para facilitar el acompañamiento emocional, tienen como objetivo final hacer más llevadera la estancia hospitalaria de los niños.