anero Solidario atendió a 229 personas en 2025 y supera las 1.640 desde su puesta en marcha

Llanero Solidario ha presentado su Memoria Social 2025, un balance que refleja un año de crecimiento, innovación y consolidación de proyectos destinados a mejorar la inclusión social, la empleabilidad y el desarrollo sostenible en la provincia de Albacete.

Durante 2025, la entidad acompañó a 229 personas en sus distintos programas de inserción social y laboral, alcanzando un total de 1.642 participantes atendidos desde el inicio de su actividad y 86 proyectos desarrollados en la última década.

Uno de los hitos más importantes del año ha sido el inicio del proyecto europeo Erasmus+ ReRootED, que permitirá fortalecer la resiliencia, el emprendimiento social y la inclusión de mujeres migrantes mediante la cooperación internacional. Asimismo, la transformación de la empresa de inserción, fruto de la alianza con la Fundación Nexo Empleo, ha supuesto un paso adelante para consolidar un modelo de inserción laboral más sostenible y profesionalizado.

La educación ambiental también ha ocupado un lugar destacado. Llanero Solidario desarrolló 29 talleres de reutilización textil en institutos, en los que participaron 725 estudiantes, fomentando el consumo responsable y la economía circular. Este trabajo fue reconocido con el Premio Regional de Educación Ambiental 2025 otorgado por la Consejería de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha, gracias a la colaboración con la empresa albaceteña Capitán Denim.

La Memoria Social pone también en valor el trabajo en red como uno de los pilares de la entidad. Durante 2025, Llanero Solidario reforzó su colaboración con los Grupos de Acción Local Monte Ibérico–Corredor de Almansa y Manchuela, formando parte de las juntas directivas de ambos y participando en iniciativas de desarrollo rural y cooperación territorial. Además, continúa implicada en redes como EAPN Castilla-La Mancha, REAS CLM, ASEIRCAM y la Plataforma de Inclusión de Albacete.

En el plano económico, la asociación cerró el ejercicio con 537.658 euros de ingresos y un resultado positivo de 13.322 euros, reafirmando su compromiso con la transparencia y la sostenibilidad de sus proyectos.

La memoria destaca igualmente la implicación de administraciones públicas, empresas, fundaciones y entidades colaboradoras, cuya participación ha permitido seguir generando oportunidades de empleo, formación e inclusión para personas en situación de vulnerabilidad.

"Construimos oportunidades que transforman vidas", lema que cierra la memoria, resume el espíritu con el que la entidad afronta una nueva etapa de crecimiento y colaboración con el territorio.