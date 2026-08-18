Disfrutar de las vistas nocturnas de Albacete a 70 metros de altura ya es posible

El alcalde de Albacete, Manuel Serrano, ha puesto en valor el interés creciente que despiertan entre los albaceteños y visitantes las ‘Noches de Verano’ que año tras año organizan el Ayuntamiento y Aguas de Albacete por las magníficas vistas diurnas y nocturnas de la ciudad que ofrece desde 70 metros de altura, de manera especial durante los días de Feria, desde el Depósito del Agua del Centro de Interpretación del Agua, CIAb, ubicado en el Parque de la Fiesta del Árbol.

Manuel Serrano ha explicado que esta iniciativa, que alcanza ya su VIII edición, se desarrollará desde el 16 de agosto y hasta el 17 de septiembre, permitiendo además contemplar desde un enclave privilegiado uno de los momentos más emblemáticos del año para la ciudad como es la Feria de Albacete.

El alcalde ha animado a disfrutar de esta iniciativa, recordando que este año se mantienen las cifras de participación de ediciones anteriores, con un total de 232 visitas guiadas para 2.800 personas.

En este sentido, Manuel Serrano ha puesto en valor el trabajo comprometido y coordinado que vienen realizando el Ayuntamiento y Aguas de Albacete, con su gerente José Belda al frente, para que esta actividad siga siendo una realidad año tras año, al tiempo que ha destacado el papel del Centro de Interpretación del Agua como uno de los grandes referentes educativos, turísticos y culturales de la ciudad.

Las personas interesadas en participar en las visitas guiadas, tanto las nocturnas como las diurnas. deberán realizar reserva previa a través del teléfono gratuito 900 102 297, en horario de atención de martes a domingo, de 9:30 a 13:30 horas; mediante la página web www.reservasciab.com; o presencialmente en las instalaciones del CIAb, también de martes a domingo en el mismo horario.

Las visitas nocturnas se desarrollarán de martes a domingo, entre las 20:30 y las 00:00 horas, e incluirán un recorrido con paradas en el Museo del Agua y en el Mirador de la Torre del Agua, desde donde los asistentes podrán contemplar el encanto del agua y de Albacete durante la noche, especialmente durante los días de Feria. Cada visita tendrá una duración aproximada de 30 minutos y se realizará en grupos de un máximo de 12 personas, garantizando así una experiencia cercana, segura y de calidad para todos los participantes.