La Diputación financiará con 300.000 euros las analíticas de agua potable en 55 ayuntamientos

La Diputación de Albacete ha aprobado la concesión de 300.000 euros a 55 ayuntamientos de la provincia para financiar las analíticas de agua potable durante 2026, reforzando el apoyo de la institución en este ámbito clave en el día a día de cada territorio. Esta convocatoria, destinada a entidades locales con menos de 5.000 habitantes y con gestión directa del servicio municipal del agua, es de nueva creación y persigue facilitar a las localidades el control de la calidad del agua destinada al consumo humano, dando respuesta a una necesidad específica de los pueblos más pequeños y con menos recursos.

Así, las subvenciones aprobadas varían entre los 3.000 y los 6.000 euros por localidad y se abonarán mediante pago anticipado, favoreciendo la planificación municipal y permitiendo a los ayuntamientos afrontar este gasto con mayor seguridad y capacidad de gestión.

Además, a través de esta medida, se contribuye a que los municipios cumplan con la normativa vigente sobre la calidad del agua de consumo, su control y suministro, en un contexto en el que las exigencias técnico-sanitarias obligan a realizar analíticas periódicas que suponen un coste importante para muchas entidades locales.

Las localidades beneficiadas son Abengibre, Alcadozo, Alcalá del Júcar, Alatoz, Albatana, Alborea, Alpera, Balazote, Bienservida, Bogarra, Bonete, Carcelén, Casas de Juan Núñez, Casas de Lázaro, Casas de Ves, Chinchilla de Monte-Aragón, Corral Rubio, Cotillas, Elche de la Sierra, Férez, Fuente-Álamo, Golosalvo, Higueruela, Jorquera, La Herrera y La Recueja. También Letur, Liétor, Madrigueras, Mahora, Masegoso, Molinicos, Montealegre del Castillo, Montalvos, Motilleja, Nerpio, Ontur, Paterna del Madera, Pétrola, Pozo Lorente, Povedilla, Pozuelo, Riópar, San Pedro, Socovos, Valdeganga, Vianos, Villa de Ves, Villalgordo del Júcar, Villapalacios, Villatoya, Villavaliente, Villaverde de Guadalimar y Yeste. En todos los casos, tienen como plazo máximo de justificación hasta el 30 de noviembre de 2026, tal y como recogen las bases reguladoras.

Compromiso en materia hídrica

Cabe destacar que la institución provincial mantiene otras líneas de inversión para mejorar las infraestructuras relacionadas con el agua en los municipios. El programa Dipualba Responde Inversiones 2026 ha incorporado una dotación específica para actuaciones relacionadas con agua y amianto, con un presupuesto de 1.500.000 euros destinados a ayuntamientos de la provincia con población inferior a 20.000 habitantes para la reparación de deficiencias en la red de agua (incluyendo actuaciones vinculadas al conjunto del ciclo del agua) y/o a la retirada de amianto existente en instalaciones municipales.