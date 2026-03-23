La Diputación de Albacete pone a disposición de los ayuntamientos 115.000 euros para modernizar los archivos municipales

En línea con su compromiso con la modernización y organización de los archivos municipales, la Diputación de Albacete ha abierto dos convocatorias de ayudas, por valor de 115.000 euros, dirigidas a los ayuntamientos de la provincia para avanzar en esta dirección y proteger el patrimonio documental que atesora este territorio en cada localidad.

Publicadas este mismo lunes en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), se podrán solicitar hasta el próximo 23 de abril (30 días hábiles) a través de la sede electrónica de la institución provincial, en su apartado ‘Subvenciones’.

Una de las convocatorias, dotada con 75.000 euros, está destinada a la realización de trabajos de organización en los archivos municipales. Y la otra, con 40.000 euros, para actuaciones de mejora en los espacios físicos que ocupan.

Ambas permitirán a las entidades locales sin recursos suficientes mejorar sus archivos municipales y preservar su patrimonio documental, fomentando una gestión más organizada, segura y accesible. Algo que viene ocurriendo desde que el Gobierno de Santi Cabañero implementara estas ayudas, que en 2025 llegaron a 72 localidades de la provincia, lo que refleja la buena acogida de esta iniciativa y su utilidad para el funcionamiento de las administraciones locales.

Organización de archivos municipales

La convocatoria destinada a la organización de archivos municipales cuenta con un presupuesto de 75.000 euros y tiene como objetivo apoyar a los ayuntamientos en la correcta identificación, instalación y descripción de la documentación conservada en estos espacios.

Entre los conceptos subvencionables se incluyen actuaciones como la identificación e instalación de documentación con valor permanente en condiciones adecuadas para su conservación a largo plazo, especialmente cuando se encuentra almacenada en malas condiciones; la identificación de documentación susceptible de un posterior proceso reglado de eliminación; la organización de documentación desorganizada conforme a criterios de gestión documental; y la descripción normalizada de segmentos documentales de valor permanente.

Este tipo de trabajos permite mejorar el control y la gestión de los fondos documentales municipales, facilitando tanto el trabajo administrativo como el acceso a la información histórica y administrativa por parte de la ciudadanía.

Junto a esta línea de ayudas, y de forma complementaria, la Diputación destina 40.000 euros a una segunda convocatoria orientada a la mejora de las instalaciones y del equipamiento de los archivos municipales.

Estas subvenciones están dirigidas a la adquisición de mobiliario y equipamiento técnico que contribuya a garantizar la correcta conservación, control y custodia del patrimonio documental de titularidad municipal.

Entre los gastos subvencionables se encuentran, por ejemplo, mobiliario para salas de consulta, estanterías y equipamiento para materiales y formatos especiales, contenedores para unidades de instalación, sistemas de detección y extinción de incendios, sistemas de control de intrusión, equipamiento informático para el tratamiento y consulta de documentos o sistemas de control medioambiental para los archivos.

[H3:"Discriminación positiva" para las pequeñas localidades]]

Las solicitudes, que deberán ir acompañadas de las correspondientes memorias y proyectos, serán valoradas atendiendo a diversos criterios. Entre otros se tendrán en cuenta la ‘discriminación positiva’ para apoyar a las localidades con menor número de habitantes, que generalmente son también las que cuentan con menos recursos, así como aspectos relacionados con la inclusión para garantizar la integración de las personas que tienen algún tipo de discapacidad, o el impacto de las actuaciones.

Además, en el caso de la segunda línea de ayudas, se valorará si la sede del archivo se ha trasladado o si se ha llevado a cabo algún proceso de adaptación.

Estas subvenciones son compatibles con aquellas que puedan conceder otras administraciones para la misma finalidad, lo que permite a los ayuntamientos reforzar sus proyectos de mejora y organización documental.