CSIF denuncia ante Trabajo la "insostenible" sobrecarga laboral en las Urgencias del Hospital de Albacete

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado ante Inspección de Trabajo la grave situación de sobrecarga laboral que atraviesan los profesionales del Servicio de Urgencias del Hospital General Universitario de Albacete.

CSIF pone el foco en el deterioro de las condiciones de trabajo, donde la presión asistencial ha sobrepasado los límites razonables, poniendo en riesgo tanto la salud física y mental de los trabajadores como la calidad del servicio prestado a la ciudadanía.

La falta de refuerzos estructurales, así como una incorrecta planificación ante picos de demanda asistencial, está provocando situaciones de estrés crónico y agotamiento entre la plantilla.

Asimismo, CSIF reclama una evaluación de riesgos psicosociales de la plantilla que desempeña su labor en el Servicio de Urgencias, así como de los puestos de trabajo asociados a las nuevas zonas habilitadas tras la pandemia de Covid.

El presidente de CSIF Albacete, Luis Álvarez, subraya que “en enero ya solicitamos esta evaluación y seguimos sin tener respuesta. Mientras tanto, la presión asistencial continúa siendo muy alta y la sobrecarga a la que se enfrentan todos los profesionales es desproporcionada, no es algo puntual sino que se ha convertido en una situación estructural”.

Esta saturación estructural se traduce en retrasos en los triajes iniciales, demora en la atención posterior y también falta de asignación de camas hospitalarias, lo que obliga a los pacientes a esperar el ingreso en camillas, incluso durante periodos que superan las 24 horas.

Además, también se ha registrado falta de material y tampoco hay una sala de espera como tal, lo que provoca que los acompañantes acudan al mostrador de Enfermería requiriendo información y con quejas, “a veces con un nivel crispación indeseable y riesgo elevado de agresiones verbales y físicas”, sostiene Álvarez.

Desde el sindicato se subraya la necesidad de adecuar las plantillas a la carga asistencial real (incluyendo también a celadores y personal de limpieza) para hacer frente a esta situación que afecta a toda la ciudadanía, ya que “el estrés al que están sometidos los profesionales es inhumano, la Gerencia no puede mirar hacia otro lado”, concluye Álvarez.