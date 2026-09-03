La Cooperativa Virgen de las Nieves de Cenizate ha recibido más de 100.000 euros destinados a mejorar su eficiencia energética

El delegado provincial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural en Albacete, Ramón Sáez, ha visitado en Cenizate la cooperativa Virgen de las Nieves (Bodegas Artesones), acompañado del alcalde del municipio, Enrique Navarro, y del presidente de la Diputación, Santi Cabañero, para conocer el resultado de los trabajos de modernización y mejora de la eficiencia energética que se han desarrollado en la instalación en el marco del programa regional de ayudas VINATI.

El proyecto, cuyo coste final asciende a 218.175 euros, ha recibido una financiación autonómica del 47,4 por ciento (103.419 euros) permitiendo mejoras en diferentes espacios como el cierre perimetral parcial y la instalación de un falso techo en una nave de 450m2; el acondicionamiento de una pabellón de hormigón con panel sándwich y el tratamiento con epoxi alimentario de los suelos de las naves de vinos blancos, tinos y de la sala embotelladora para garantizar suelos higiénicos en los que no se liberen ningún tipo de sustancias tóxicas ni contaminantes. A ello se suma la instalación de baterías de acumulación de 100 kWh, la instalación fotovoltaica para autoconsumo de 75 Kwp y la adquisición de una hidro limpiadora con la que mantener un entorno estéril y controlado.

Durante la vista, Sáez, se ha felicitado por el resultado y ha puesto en valor la importancia de estas subvenciones regionales que, solo en la cooperativa Virgen de las Nieves de Cenizate superan el medio millón de euros habiendo recibido la entidad ayudas en las convocatorias de 2020, 2023 y 2025 favoreciendo así una inversión total de más de 1,27 millones de euros.

A nivel provincial, en el acumulado del período 2020-2025, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha apoyado con 14 millones euros a 87 empresas albaceteñas que han realizado una inversión superior a los 33 millones euros, permitiendo así la mejora de la calidad de los productos elaborados y su adaptación a unos mercados cada vez más competitivos y globalizados.

Resolución de ayudas 2026

Cabe destacar que a finales de julio se ha resuelto la convocatoria de ayudas VINATI 2026, donde se ha dado luz verde a 49 expedientes a nivel regional que recibirán una ayuda de 12,8 millones de euros para una inversión total a realizar superior a los 38 millones de euros. A nivel provincial, se han aprobado siete expedientes cuya suma contempla una inversión superior a 4 millones de euros y ayudas del ejecutivo autonómico de hasta el 40% para seis de los mismos.

Las ayudas VINATI están integradas dentro de la Intervención Sectorial Vitivinícola Española para el período 2024 a 2027, considerándose subvencionables la construcción, adquisición o mejora de bienes muebles, la compra de nueva maquinaria y equipos, así como los honorarios de arquitectos, ingenieros y asesores, y estudios de viabilidad. En algunos casos la ayuda puede llegar hasta el máximo del 50% de la inversión realizada.