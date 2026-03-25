El consistorio contratará los servicios de restauración, socorrismo y limpieza en varias piscinas municipales

El Ayuntamiento va a conceder la explotación del servicio de restauración en tres piscinas municipales. Las dependencias que verán así garantizada la atención al público son la de Santa Teresa en la calle de la Paz de Albacete y las de las pedanías de Santa Ana y Tinajeros. El concejal de Deportes, Francisco Villaescusa, relataba el acuerdo en Junta de Gobierno para sacar a concurso la concesión administrativa correspondiente, por un canon mínimo de 250 euros por temporada cada instalación, a satisfacer por los adjudicatarios. Dicho canon, según el concejal, “equilibra el interés general de obtener una compensación por el uso del dominio público, con la necesidad de garantizar la viabilidad económica para los adjudicatarios. Para fijar la cantidad se han tenido en cuenta las ofertas recibidas en recientes concesiones municipales similares”.

La concesión tendrá una duración inicial de un año, con tres posibles prórrogas adicionales (cuatro años en total). La explotación de los bares coincidirá con el inicio de temporada de apertura de piscinas, en torno al 20 de junio, y se prolongará hasta el 31 de agosto. Villaescusa ha asegurado que “pretendemos dar estabilidad al servicio de restauración en las piscinas municipales, de modo que los usuarios puedan disfrutar de las instalaciones con el máximo confort y calidad en el servicio”.

Piscina del Paseo de la Cuba

La Junta de Gobierno Local ha aprobado también en su reunión el contrato de servicio de socorrismo acuático, mantenimiento y limpieza de la piscina de verano del Paseo de la Cuba para la próxima temporada de verano. El edil albaceteño informaba de que el coste para el Ayuntamiento estará en torno a los 120.000 euros, e incluye el servicio de socorrismo, el mantenimiento con tratamiento físico y químico y control del agua de las piscinas de la instalación, la limpieza y mantenimiento de vasos, playas, vestuarios, zonas verdes y salas de máquinas, y el servicio de guardarropa. Todos los servicios se prestarán durante toda la temporada (del 20 de junio al 31 agosto, aproximadamente). El horario de apertura al público de la piscina será de 11:00 a 20:00 horas, todos los días incluidos festivos, y para prestar los servicios contratados debe haber tres socorristas y tres operarios para tareas de limpieza, mantenimiento y guardarropa.