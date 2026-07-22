¿Cómo bajar la temperatura del habitáculo del vehículo en minutos este verano?

Con la llegada de las altas temperaturas, el interior de un vehículo estacionado al sol puede superar los 60 ºC, especialmente en superficies como el volante o el salpicadero. Más allá de la incomodidad que supone acceder al habitáculo, este exceso de calor también afecta al funcionamiento del sistema de aire acondicionado, que debe realizar un mayor esfuerzo para reducir la temperatura interior antes de proporcionar una sensación de confort.

El motivo es que el sistema no parte de la temperatura exterior, sino del aire extremadamente caliente acumulado en el habitáculo. Si se activa nada más arrancar con las ventanillas cerradas y el modo de recirculación desde el primer momento, dedica sus primeros minutos a enfriar ese mismo aire caliente en lugar de renovarlo previamente con aire del exterior, lo que retrasa la climatización del vehículo y aumenta el esfuerzo del sistema.

“El error más habitual es entrar en un coche que ha estado al sol y encender el aire acondicionado como primer gesto, sin haber liberado antes el aire más caliente acumulado en el interior. Ese pequeño cambio en el orden de las acciones marca una diferencia real en cuánto se tarda en notar el confort, y además evita que el compresor tenga que trabajar desde el peor escenario posible” afirma Francisco Javier Fuentes, formador de Midas España.

Las claves que aceleran el enfriamiento

Aunque no es posible evitar que un vehículo se caliente cuando permanece estacionado al sol, sí es posible reducir el tiempo que tarda en recuperar una temperatura confortable. Los primeros minutos tras arrancar el vehículo son determinantes para acelerar el enfriamiento del habitáculo y mejorar la eficacia del sistema de climatización.

1. Ventila antes de subirte, no después. Si es posible, abre las puertas unos segundos antes de entrar, o baja las ventanillas al arrancar durante unos instantes. Esto permite que el aire más caliente, que tiende a acumularse en la parte superior del habitáculo, se disipe antes de empezar a climatizar.

2. Arranca y circula unos segundos con las ventanillas bajadas. Combinar un breve trayecto inicial con las ventanillas abiertas antes de cerrar los cristales ayuda a expulsar el aire caliente en movimiento, de forma más rápida que con el vehículo parado.

3. Activa la recirculación solo en los primeros minutos. Esta función evita introducir más aire caliente desde el exterior y acelera el enfriamiento inicial. Pasados esos primeros minutos, conviene pasar a entrada de aire exterior para renovar el ambiente interior y evitar que baje el nivel de oxígeno en el habitáculo.

4. Dirige la salida de aire hacia arriba al principio. El aire frío es más denso y tiende a caer, por lo que orientar las salidas hacia el techo en los primeros minutos ayuda a que el aire frío descienda y desplace el aire caliente hacia las zonas bajas, donde después será extraído por el propio sistema.

5. No satures el sistema con la temperatura al mínimo. Programar el termostato en su punto más bajo no acelera el enfriamiento de forma proporcional; simplemente exige más al compresor. Una temperatura moderada, combinada con una velocidad de ventilador alta al inicio, suele ser más eficaz.

6. Mantén el filtro de habitáculo limpio. Un filtro obstruido reduce el caudal de aire que el sistema puede mover, lo que ralentiza cualquier estrategia de enfriamiento, por bien ejecutada que esté.

Más allá de estos gestos, la capacidad del sistema para enfriar con rapidez depende directamente de su estado. Un nivel de gas refrigerante correcto es la condición de partida para que el aire acondicionado pueda generar el salto térmico necesario en un día de calor extremo; si el circuito ha perdido presión de forma progresiva, sistema tardará más en enfriar por mucho que se respete el orden de gestos recomendado.