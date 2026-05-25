El Colegio de Ingenieros de Caminos muestra "las raíces del progreso" de la ciudad de Albacete

El Museo Municipal de Albacete acoge ya la exposición "Raíces del progreso. Historia de la obra civil en la ciudad de Albacete", una muestra organizada con el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos en Castilla-La Mancha que propone un recorrido por la evolución de la ciudad a través de sus infraestructuras.

La muestra plantea una mirada histórica sobre cómo el agua, los caminos, el ferrocarril, la planificación urbana y otras grandes obras han dado forma al territorio y a la vida cotidiana de Albacete y, través de fotografías, planos y documentos históricos, el recorrido permite comprender no solo cómo se ha construido la ciudad, sino también el papel de quienes han hecho posible esa transformación.

La exposición podrá visitarse hasta el 14 de junio en el Museo Municipal de Albacete, en la Plaza del Altozano, con horario de mañana de 10.30 a 13.30 horas y de tarde de 17.00 a 21.00 horas, permaneciendo cerrada los lunes.

El decano ha puesto en valor el trabajo de los ingenieros de Caminos en obras de uso colectivo y ha agradecido especialmente la labor de Santiago Rubio Torrente, comisario de la exposición, así como la colaboración de instituciones y profesionales que han aportado documentación y materiales para hacer posible la muestra.

[[H4:Las infraestructuras que han construido Albacete ]]

El itinerario expositivo aborda la importancia de Albacete como cruce de caminos y nudo de comunicaciones, una condición que ha influido en su identidad y en su desarrollo económico y social. La llegada del ferrocarril en el siglo XIX, los antiguos caminos, las carreteras, la Base Aérea de Los Llanos o las conexiones más recientes forman parte de ese relato.

También ocupa un lugar destacado el agua, presentada como uno de los grandes retos históricos de la ciudad. La exposición recuerda cómo Albacete pasó de afrontar problemas derivados de aguas estancadas y zonas pantanosas a desarrollar infraestructuras de abastecimiento, saneamiento, depósitos, canales y redes de distribución que mejoraron las condiciones de vida y facilitaron el crecimiento urbano. La muestra incluye además referencias al urbanismo y a la transformación de la ciudad, desde los ensanches y nuevos barrios hasta actuaciones como el Parque Lineal, ejemplo de cómo una antigua infraestructura ferroviaria que actuó como barrera ha terminado convertida en un espacio de conexión y encuentro.

Entre las infraestructuras singulares recogidas figuran la presa de Almansa, el Salto del Molinar, el Trasvase Tajo-Segura, el acueducto de Albatana o restos vinculados a antiguas calzadas romanas, junto a planos históricos, fotografías y documentos que explican cómo se proyectaron y ejecutaron muchas de estas obras.

Con esta exposición, el Colegio de Ingenieros de Caminos busca acercar a la ciudadanía el papel de la ingeniería civil en la configuración de Albacete y reivindicar que las infraestructuras no son solo soluciones técnicas, sino también parte de la memoria colectiva y de la forma en que cada época ha entendido el crecimiento de la ciudad.