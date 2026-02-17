El calendario de la IFAB tendrá cambios importantes en este 2026

La Institución Ferial de Albacete, IFAB, ya tiene cerrado su calendario de ferias para este año 2026, del que ha informado la concejala Rosa González de la Aleja y que ha sido aprobado por el Comité Ejecutivo de la IFAB con el voto favorable de los asistentes, para su elevación al Plenario el próximo día 20.

La concejala de Turismo y Marca Albacete ha dicho que “es una programación muy completa, con ferias muy consolidadas donde tienen cabida todos los sectores económicos que son importantes para Albacete, y también con ofertas de ocio y encuentro muy atractivas para que mucha gente disfrute de sus aficiones o hobbys. El objetivo es ayudar a la iniciativa privada y generar movimiento económico en la ciudad, y en general dinamizar la actividad económica”.

La principal novedad es que desaparece del calendario de este año la feria agrícola y ganadera Expovicaman, que pasa a tener carácter bienal “de acuerdo con el propio sector y el comité organizador, dada la envergadura que ha adquirido en los últimos años, sobre todo tras su traslado al Recinto Ferial. Sí se mantiene con carácter anual la Feria Internacional del Queso Fiqab, que se celebrará un año más en el entorno del Templete”.

Otra novedad es el traslado de Ferimotor al Recinto Ferial, “dando así respuesta a una antigua reivindicación de la Asociación de Empresas de concesionarios de automóviles Apreca”.

El total son doce citas las programadas por la Institución Ferial de Albacete, que preside el alcalde Manuel Serrano y de la que forman parte el Ayuntamiento y la Diputación junto a los empresarios de FEDA y la Cámara de Comercio, con el apoyo también de la Junta de Comunidades:

Del 27 de febrero al 1 de marzo se celebra Antigua , la feria de antigüedad, almoneda y coleccionismo, que reúne anualmente a anticuarios, restauradores y amantes del arte clásico, que se dan cita para contemplar esos grandes tesoros que con el tiempo se revalorizan.

, la feria de antigüedad, almoneda y coleccionismo, que reúne anualmente a anticuarios, restauradores y amantes del arte clásico, que se dan cita para contemplar esos grandes tesoros que con el tiempo se revalorizan. El 11 y 12 de abril Albanyme , con más de 200 maneras de divertirse con los amigos y familiares: talleres, videojuegos, juegos, zona deportiva, k-pop, concursos, artist alley, stands comerciales con merchandising de películas y series y con grandes invitados.

, con más de 200 maneras de divertirse con los amigos y familiares: talleres, videojuegos, juegos, zona deportiva, k-pop, concursos, artist alley, stands comerciales con merchandising de películas y series y con grandes invitados. Del 7 al 10 de mayo la Feria del Automóvil Nuevo, Usado y de Ocasión Ferimotor, para poner en contacto a los comercios que exponen sus productos y a los visitantes que quieren adquirir un vehículo, con gran cantidad de ofertas en automóviles nuevos, de segunda mano, de ocasión y kilómetro cero.

Nuevo, Usado y de Ocasión Ferimotor, para poner en contacto a los comercios que exponen sus productos y a los visitantes que quieren adquirir un vehículo, con gran cantidad de ofertas en automóviles nuevos, de segunda mano, de ocasión y kilómetro cero. Del 7 al 10 de mayo, la Feria Internacional del Queso Fiqab , que ha ido creciendo y consolidándose desde que se puso en marcha con gran éxito de convocatoria entre expositores y público en general.

, que ha ido creciendo y consolidándose desde que se puso en marcha con gran éxito de convocatoria entre expositores y público en general. La Feria de Artesanía de Albacete ‘Artesana’ es una muestra de artesanía internacional que se celebra anualmente del 7 al 17 de septiembre: artesanos de todo el mundo muestran sus obras de arte en el marco de la Feria de Albacete

es una muestra de artesanía internacional que se celebra anualmente del 7 al 17 de septiembre: artesanos de todo el mundo muestran sus obras de arte en el marco de la Feria de Albacete Albanyme 4Players , los días 17 y 18 de octubre, es un punto de encuentro para los aficionados a los videojuegos, el manga, los juegos de mesa y rol, con grandes invitados y la mejor animación, con más de ciento cincuenta actividades.

, los días 17 y 18 de octubre, es un punto de encuentro para los aficionados a los videojuegos, el manga, los juegos de mesa y rol, con grandes invitados y la mejor animación, con más de ciento cincuenta actividades. Abycine Lanza es el mercado del audiovisual independiente que se enmarca dentro del Festival Internacional de Cine de Albacete, se celebra del 20 al 25 de octubre y es ya un referente del cine nacional e internacional.

es el mercado del audiovisual independiente que se enmarca dentro del Festival Internacional de Cine de Albacete, se celebra del 20 al 25 de octubre y es ya un referente del cine nacional e internacional. Albatoy, la Feria del Coleccionismo, Juego y Ocio, llegará el 7 y el 8 de noviembre como un evento para disfrutar en familia y amigos, con espectáculos y actividades para todos los públicos, con zona de stands, exposición de juegos y juguetes de distintas épocas, talleres, juegos de mesa, torneos, exposiciones, juegos tradicionales de madera, espectáculos, show magia, cuentacuentos, danza, coreografías, concursos, cosplay, zona deportiva…

La Feria de Cuchillería de Albacete knife-show Ibercut, una feria internacional de cuchillería que nace de la tradición cuchillera de la ciudad y recoge tanto la artesanía como la industria cuchillera más moderna.

knife-show Ibercut, una feria internacional de cuchillería que nace de la tradición cuchillera de la ciudad y recoge tanto la artesanía como la industria cuchillera más moderna. Ab Fashion , que se ha convertido en uno de los eventos de moda más importante de nuestro país y que reúne cada otoño a grandes diseñadores del panorama nacional e internacional y jóvenes talentos. También incluye un desfile al aire libre de los comercios albacetenses que ofrecen ropa a la última

, que se ha convertido en uno de los eventos de moda más importante de nuestro país y que reúne cada otoño a grandes diseñadores del panorama nacional e internacional y jóvenes talentos. También incluye un desfile al aire libre de los comercios albacetenses que ofrecen ropa a la última Para apoyar al sector hostelero y auxiliares se celebrará el 21 y 22 de noviembre Bodaeventos , para la celebración de bodas, comuniones, bautizos y eventos sociales.

, para la celebración de bodas, comuniones, bautizos y eventos sociales. La feria Adopta un pana, en colaboración con Zooasis, alcanza este año su segunda edición el 24 y 25 de octubre para luchar contra el abandono de animales favoreciendo las adopciones con responsabilidad, sensibilizando a favor del bienestar animal.

que tienen pendiente de confirmar la fecha definitiva de celebración son:

La concejala ha destacado que “seguimos avanzando en la gestión eficaz y eficiente de las ferias, modernizando las existentes y añadiendo nuevos certámenes a un calendario ferial que contribuye de manera importante al desarrollo económico de Albacete”.