Las banderas del Ayuntamiento de Albacete ondean ya a media asta 

El Ayuntamiento de Albacete se suma a los tres días de luto oficial decretados en todo el país y ondea sus banderas a media asta en señal de duelo por los fallecidos en el trágico accidente ferroviario ocurrido en la provincia de Toledo, entre Los Yébenes y Urda, y como muestra de apoyo, cariño y solidaridad hacia sus familiares y seres queridos, así como a los heridos y demás afectados.

Asimismo, el Consistorio albaceteño ha aplazado además la sesión plenaria correspondiente al mes de octubre, prevista para el jueves 29 al próximo martes, día 3 de noviembre, a las 9:30 horas.

Eventos como Abycine y AbFashion también han modificado sus agendas. El Festival de Cine ha cancelado la gala de clausura prevista para este jueves y , más adelante, dará a conocer el palmarés de ganadores de la edición mientras que la cita con la moda prevista para el sábado se aplazará al domingo 1 de noviembre, un día después