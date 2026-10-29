Ayuntamiento de Albacete

El Ayuntamiento pide ampliar del horario de bares y restaurantes en las fechas previas a Navidad

La Junta de Gobierno Local ha acordado pedir al gobierno regional una modificación del horario de los establecimientos hosteleros tras la demanda del sector

Onda Cero Albacete

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El Ayuntamiento pide ampliar del horario de bares y restaurantes en las fechas previas a Navidad
El Ayuntamiento pide ampliar del horario de bares y restaurantes en las fechas previas a Navidad | Ayuntamiento de Albacete

El Ayuntamiento va a solicitar a la Delegación de la Junta una ampliación del horario para los establecimientos hosteleros de la ciudad, para responder a la afluencia turística y a los usos sociales en esas fechas.

Atendiendo una petición de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo, de cara a las próximas fiestas de Navidad, la Junta de Gobierno Local ha acordado pedir a la Junta, como titular de esas competencias, una modificación del horario de apertura y cierre de los establecimientos hosteleros. El objetivo es hacer compatible el ocio y la actividad económica del sector con el derecho al descanso de los vecinos.

Así, todos los establecimientos hosteleros, en función de la categoría de cada local, tendrá el horario de verano los días 10 (jueves), 15 (martes) 16 (miércoles) 17 (jueves) y 21 (lunes) de diciembre de 2026.

Además, se permitirá la apertura una hora más a todos los establecimientos hosteleros, en función de su categoría, los días 11 (viernes), 12 (sábado), 18 (viernes) y 19 (sábado) de diciembre de 2026

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