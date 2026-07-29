ADECA y la Hermandad de Donantes recuerdan la importancia de este gesto en verano

La Asociación de Empresarios de Campollano (ADECA) vuelve a sumarse este verano a la campaña de sensibilización de la Hermandad de Donantes de Sangre de Albacete, una colaboración que ambas entidades mantienen de forma ininterrumpida desde 2016 con el objetivo de recordar la importancia de donar sangre también durante el periodo estival.

Bajo el lema “Que nadie mire para otro lado, en verano la donación es necesaria” y con motivo del inicio de las vacaciones, ADECA distribuirá la cartelería y el material informativo de la campaña entre las empresas del Parque Empresarial Campollano para contribuir a que este mensaje llegue al mayor número posible de trabajadores.

Durante los meses de verano es habitual que las donaciones desciendan debido a los desplazamientos y las vacaciones, mientras que la necesidad de sangre en los hospitales se mantiene constante. Por ello, desde la Hermandad de Donantes de Sangre de Albacete recuerdan que una donación puede resultar esencial para atender intervenciones quirúrgicas, tratamientos médicos o situaciones de urgencia.

En este sentido, el presidente de ADECA, Santos Prieto, ha destacado que "la solidaridad también debe formar parte de la responsabilidad social de nuestras empresas. Desde Campollano queremos animar a empresarios y trabajadores a que dediquen unos minutos a donar sangre y contribuyan a salvar vidas".

Por su parte, la presidenta de la Hermandad de Donantes de Sangre de Albacete, Ángela López, y el responsable de Promoción de esta entidad, Juan Gabriel Murcia, han agradecido la implicación de ADECA, una colaboración que permite acercar esta campaña a miles de profesionales del principal parque empresarial de Castilla-La Mancha y concienciar sobre la necesidad de mantener unas reservas de sangre estables durante todo el verano.

Desde la Hermandad recuerdan que antes de acudir al Centro Regional de Transfusión es recomendable consultar los horarios (de lunes a viernes, de 8:30 a 14:00 horas, hasta el 17 de septiembre) y, en caso de ser necesario, solicitar cita previa llamando a los teléfonos 967 243 072 o 695 585 314. Este año, además hay una necesidad especial de donaciones del grupo 0 negativo, por lo que la cooperación social resulta fundamental para garantizar una correcta atención sanitaria.