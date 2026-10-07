Esculturas y libros fantásticos para animar a la lectura a los más pequeños

El concejal de Bibliotecas, Pascual Molina, ha inaugurado la exposición ‘Animación a la lectura de literatura fantástica’ en la Biblioteca Municipal de Simón Abril, que La incluye objetos de arte y artesanía además de libros de género fantástico o mitológico, y permanecerá abierta hasta fin de mes incluyendo talleres para niños con materiales como láminas de dibujo, agujas e hilo de diferentes colores y grosores.

El edil ha agradecido el trabajo de Julio Lorenzo, creador de las 15 figuras esculpidas a partir de maderas encontradas, y María Ángeles Vela, que ha elaborado figuras de hilo de un tamaño similar para recrearlas.

Según Molina, “es importante fomentar la lectura entre escolares. El uso de materiales sobre criaturas fantásticas como minotauros, dragones o duendes puede suponer un aliciente para animar a los niños y niñas a acercarse a los libros. Todas las bibliotecas municipales tienen secciones infantiles, para facilitar que la lectura sea fácil y accesible desde la infancia”.

Coincidiendo con la muestra de literatura fantástica se programarán visitas guiadas de grupos de escolares de colegios y colectivos, acompañados de los padres y tutores que lo deseen, con talleres para dibujar y tejer los monstruos que surjan de su imaginación.