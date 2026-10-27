La Policía Local de Albacete suma una nueva Unidad Canina

El alcalde de la ciudad, Manuel Serrano, ha puesto en valor la nueva Unidad Canina de la Policía Local de Albacete que sitúa al cuerpo municipal entre los mejores dotados de España y supone un nuevo avance en el compromiso municipal con la seguridad ciudadana y la mejora de los servicios públicos.

Esta Unidad Canina se mejora el servicio que la Policía Local ofrece a la ciudadanía al incorporar nuevos recursos especializados que refuerzan la prevención y la seguridad, al tiempo que mejoran la capacidad de intervención de los agentes. Los perros constituyen una herramienta más de trabajo al servicio de la Policía Local, especialmente útil en entornos escolares y en aquellas intervenciones en las que “la tecnología no llega” o se necesitan habilidades específicas que aportan estos animales, destacando su utilidad como apoyo a la seguridad ciudadana y como complemento a los medios humanos y técnicos con los que ya cuenta el cuerpo policial.

Está integrada por dos perros y agentes especializados con gran experiencia tanto en el adiestramiento como en el trabajo con estos animales, señalando que existe voluntad de ampliarla cuando sea necesario. Su preparación permitirá desarrollar actuaciones de detección de sustancias ilícitas, búsquedas de personas y objetos y apoyo en aglomeraciones, además de colaborar en situaciones de emergencia como derrumbes, riadas o accidentes.

Serrano ha señalado que la incorporación de esta nueva Unidad Canina se enmarca en el proceso de mejora continua de la Policía Local de Albacete, tanto en personal como en medios técnicos y materiales, recordando que actualmente cuenta con 214 agentes y mandos, más de 30 efectivos de personal no policial y un parque móvil de más de 120 vehículos.