Carmen María Frechoso, candidata al VIII Premio Mujer Cantabria

Carmen María Frechoso, directora del CEPA Berria, se ha convertido en una nueva candidata al Premio Mujer Cantabria. La máxima responsable del centro educativo que hay en el interior del Centro Penitenciario de El Dueso explica cómo es su trabajo diario con los internos del penal y nos explica que, aunque “le choque a la gente”, en la escuela “hay muy respeto y mucho cariño” donde se “trabajan los valores y las normas”.

Según la directora del CEPA, en el centro “hay que mantener un equilibrio entre lo pedagógico y lo humano y echarle coraje, echarle mucha raza” porque muchas veces “el interno o la interna también meten la pata o les cuesta recuperar”.

Las personas que han nominado a su dedicación a los internos que no solo se limita a las clases. De ella, destacan que es una una servidora pública con una vocación extraordinariamente ligada a las personas.

VIII Premio Mujer Cantabria

Onda Cero convoca una nueva edición del Premio Mujer Cantabria. Un galardón que pretende reconocer la labor de una mujer cántabra, o vinculada a Cantabria, por su labor profesional o por su faceta personal. Las candidaturas ya se pueden enviar al correo electrónico cantabria@ondacero.es, donde se deberá poner el nombre de la mujer que se pretende nominar y los motivos para hacerlo.

A este galardón (dotado de un cheque de 2.000 € que la ganadora donará a la ONG que ella desee), los oyentes de las emisoras de Onda Cero Cantabria han propuesto a centenares de candidatas a lo largo de estos últimos siete años. Mujeres de todo tipo de perfil: sanitario, investigador, docente, solidario, deportivo, etc., todas ellas merecedoras del mayor de los reconocimientos.

El VIII Premio Mujer Cantabria cuenta con el patrocinio del Banco Santander, EDP, Dermatología Integral Elena Arnal, Universidad Europea del Atlántico, Vida Recoletas Salud, Auto Palas, Supermercados Lupa, Ayuntamiento de Santander y Gobierno de Cantabria.