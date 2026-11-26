El cabeza de lista al Congreso por Vox en Cantabria, Emilio del Valle, ha participado en el espacio electoral de 'La Brújula de Cantabria' para exponer sus propuestas de cara al 29 de noviembre y ha defendido que el ambiente en la calle es favorable a su formación, asegurando que la gente expresa abiertamente su intención de votar al partido. Del Valle ha restado valor a los sondeos que apuntan a un escaño para Vox y ha llamado a la participación ciudadana para que el voto no se quede en casa.

En materia de vivienda, el candidato ha sostenido que el problema no puede desligarse de la inmigración —citando seis millones de inmigrantes en cinco años frente a menos de 400.000 viviendas construidas— y ha planteado como eje la "remigración" de quienes hayan entrado ilegalmente o no cumplan con la ley. Asimismo, ha abogado por liberalizar todo el suelo sin protección especial, derogar la ley estatal de vivienda y promover construcción pública en suelos disponibles, como parte de la remontada o en zonas de Santander, criticando los plazos y la falta de vivienda pública impulsada por el Estado.

Por último, Del Valle ha defendido la sanidad pública y la libertad de elección, advirtiendo de que el aumento de población y las políticas sanitarias actuales tensionan los servicios, y ha repasado la postura de su partido ante los presupuestos regionales. Según ha explicado, Vox ha presentado una enmienda a la totalidad de las cuentas autonómicas del Partido Popular por considerar que elevan el gasto corriente frente a las inversiones y el apoyo al sector primario y ganadero, mientras ha evitado anticipar pactos de gobierno hasta conocer los resultados electorales.