La tasa AROPE se mantiene en Cantabria durante 2025

Un 32% de familias cántabras no se puede permitir una semana de vacaciones y un 27% no tiene capacidad de afrontar gastos imprevistos. Son dos de los datos publicados por el INE en la Encuesta de Condiciones de Vida de 2025, en el que se ve que Cantabria es la segunda comunidad con menor tasa AROPE (una tasa que mide el riesgo de pobreza o exclusión social), se sitúa en el 19,2%. En cuanto a la tasa de riesgo de pobreza se situó en el 13,9%, la tercer más baja de toda España.

Datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística en las últimas horas en los que se muestran que el 7% de las familias cántabras tuvieron retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal (hipoteca o alquiler, recibos de gas, comunidad...), que un 6% reconocer tener muchas dificultades para llegar a final de mes o que el 4% de los hogares de la comunidad no puede permitirse una comida de carne o pescado cada dos días.

Una situación de pobreza que se mantiene año tras año, no solo por los datos publicados por el INE, sino que lo ven a diario entidades como Cáritas. Estefanía Chaves, responsable de Cáritas Diocesana de Santander. Los hogares más afectados por este tipo de restricciones en la calidad de vida de los cántabros suelen tener menores, según explica en Onda Cero.