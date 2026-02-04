Detenida la amiga y el novio de una menor por grabar y difundir un vídeo manteniendo relaciones con él

La Policía Nacional ha detenido a dos menores por haber participado en la grabación y difusión de un vídeo de carácter sexual en el que aparece la víctima, también menor de edad. En concreto, han sido arrestados una amiga y el novio de esta última, por filmar y divulgar imágenes mientras mantenía relaciones con el implicado.

Ambos investigados, como posibles autores de delitos de agresión sexual, corrupción de menores y revelación de secretos, quedaron en libertad y fueron entregados a sus padres, por orden de la fiscal de Menores que estaba de guardia.

Según ha informado la Policía este miércoles, la investigación se inició el pasado 16 de enero cuando la madre de la víctima denunció en la Comisaría de Torrelavega que había conocido, a través de varias madres de compañeras de clase de su hija, de la existencia de un vídeo que circulaba entre alumnas del centro educativo.

En dichas imágenes, la joven aparecía manteniendo relaciones sexuales con su novio, y supuestamente fueron grabadas por una amiga de la víctima, sin el consentimiento de ésta.

Tras la denuncia, se inició una investigación que determinó que los hechos habían tenido lugar en el domicilio del joven, donde se encontraban los tres menores.

Posteriormente, la autora de la grabación mostró el vídeo a otras compañeras de clase, a las que amenazó con agredirlas si contaban lo sucedido.

Al día siguiente, la víctima explicó a sus compañeras que había accedido a mantener relaciones sexuales con el joven debido a la "presión" ejercida tanto por él como por su amiga.

Tras las diligencias practicadas, los agentes analizaron el vídeo y constataron cómo la víctima solicitaba que cesasen las acciones, haciendo caso omiso tanto el joven como la amiga.

