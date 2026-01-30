Troceada en varias partes y escondida en un trastero, así ha aparecido la estatua de Seve Ballesteros en Santander

LEER MÁS Desaparece la estatua dedicada a Seve Ballesteros en Pedreña

Un joven de 22 años, de nacionalidad española y vecino de La Albericia, en Santander, ha sido detenido por el robo de la estatua de cobre del golfista Severiano Ballesteros ubicada en Marina de Cudeyo, que ha aparecido troceada en varias partes en un trastero de este barrio.

Por su parte, la Guardia Civil no excluye que se puedan producir más detenciones, ya que el peso de la estatua, de más de 100 kilos, y el modo en que se produjo el robo, en el que al menos habrían intervenido dos vehículos, apuntan a que en el mismo tuvieron que participar más personas.

Según la investigación llevada a cabo por la Guardia Civil, la estatua fue sustraída en la madrugada del lunes, 19 de enero, entre aproximadamente las 3.00 y las 4.00 horas, y todo parece indicar que detrás del robo estaba vender el cobre del que está construida.

La operación y detención del joven se precipitó este jueves, ya que la Guardia Civil apreció movimientos "extraños" en el individuo, al que vigilaba desde hacía días, que hicieron sospechar que la salida y venta de la estatua podría estar próxima.

Ha sido encontrada en varios trozos, aunque el tren inferior del cuerpo está completo y la cabeza entera. Sin embargo tanto la zona del torso como la de los brazos han sido troceadas, con lo que todo parece indicar que iba a venderse por piezas, camufladas entre otros objetos para hacerlas irreconocibles, y obtener el valor del cobre.

No se descarta su reconstrucción

"Obviamente el primer paso es hablar con el autor", según el alcalde Pedro Pérez Ferradas. De hecho, el Ayuntamiento de Marina de Cudeyo hablará la próxima semana con el autor de la escultura, Salvador García Ceballos, para analizar la posibilidad de que pueda ser reconstruida.

Y aunque todavía no se sabe qué va a pasar con la escultura, “probablemente vamos a aprovechar este suceso para mejorar el espacio donde se situaba la escultura y también pretendemos hacerlo, si es posible, de la mano de la familia y de la Fundación Seve Ballesteros”.