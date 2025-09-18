El sur, Liébana y el centro de Cantabria estarán hoy en alerta por calor y máximas de hasta 34 grados

El sur y el centro de Cantabria estarán este jueves en alerta por altas temperaturas, que podrían alcanzar los 34 grados en el interior de la región.

En concreto, estarán en aviso la Cantabria del Ebro, el centro y el valle de Villaverde y la comarca de Liébana, entre las 13.00 y las 20.00 horas, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología.

Alto riesgo de incendios

Además, desde la Agencia Estatal de Meteorología explica, a través de su cuenta de la red social 'X', que hay riesgo extremo de incendios forestales en el sur de Cantabria. "Mucha precaución", piden desde la AEMET.