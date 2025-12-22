Lotería Navidad 2025: Estos han sido los premios repartidos en Cantabria

El primer quinto premio deja 60.000 euros en Castro Urdiales

El número 23.111 ha resultado agraciado con el primero de los ocho quintos premios del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, dotado con 60.000 euros a la serie y que se ha repartido en veinte puntos de la geografía nacional, entre ellos Castro Urdiales.

En el municipio cántabro se ha vendido una serie de este número en la Administración Número 3, ubicado en el número 1 de la calle La Correría.

El número fue cantado a las 10.34 horas en el primer alambre de la cuarta tabla, según los datos aportados por Loterías y Apuestas del Estado (LOE) y recogidos por Europa Press.

El segundo quinto premio deja 60.000 euros en Santander

El número 60.649 ha resultado agraciado con el segundo de los ocho quintos premios del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, dotado con 60.000 euros a la serie y que ha estado muy repartido por la geografía nacional, entre ellos Santander.

En el municipio cántabro se ha vendido una serie de este número en la Administración Número 11, ubicada en el número 1 de la calle Hernán Cortés.

El número fue cantado a las 10.40 horas en el tercer alambre de la cuarta tabla, según los datos aportados por Loterías y Apuestas del Estado (LOE) y recogidos por Europa Press.