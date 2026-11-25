Recoger residuos en las playas, reducir el consumo eléctrico en las aulas o plantar árboles para combatir las altas temperaturas en los patios escolares. Son algunas de las propuestas que los alumnos de siete colegios de Cantabria han presentado en la fase final de ‘Darle Voz a la Tierra’, una iniciativa de la Fundación EDP que busca implicar a los más pequeños en el cuidado del medio ambiente y la sostenibilidad.

Las Caballerizas del Palacio de la Magdalena han acogido este miércoles el acto central de un proyecto que durante las últimas semanas ha permitido a los escolares identificar problemas de su entorno y diseñar soluciones que puedan llevarse a la práctica.

Jorgelina Expósito, responsable de Actividades Transversales de la Fundación EDP, ha explicado en los micrófonos de Onda Cero que el objetivo es dar protagonismo a los niños y permitirles trasladar sus propias inquietudes y propuestas a los adultos.

“Ellos van a pensar, ellos van a trabajar, ellos van a idear, ellos van a poner en práctica lo que realmente reflexionan”, ha señalado.

Aprender a través de la experimentación

Una de las particularidades de la iniciativa es su carácter práctico. Los participantes, de entre 6 y 12 años, han utilizado instrumentos para medir el consumo energético, comprobar la luminosidad de sus aulas o analizar los residuos que se generan diariamente en sus centros educativos.

También han experimentado con pequeños circuitos eléctricos para comprender cómo se transmite la energía y qué factores pueden dificultar ese proceso. Una forma de acercar conceptos que pueden resultar complejos a edades tempranas mediante actividades adaptadas a su curiosidad.

Los siete colegios finalistas proceden de diferentes puntos de Cantabria, entre ellos Santander, Torrelavega, Colindres, Arnuero, Ruiloba y Rubayo. La participación de centros tanto rurales como urbanos ha permitido conocer diferentes necesidades y preocupaciones ambientales.

Algunos escolares se han convertido en auténticos detectives del consumo energético, identificando las luces que permanecen encendidas innecesariamente o los residuos que se abandonan en los espacios comunes. Otros han planteado aumentar la presencia de árboles en los patios para reducir la temperatura durante los meses de más calor.

Un premio de 5.000 euros para convertir las ideas en realidad

La viabilidad de las propuestas es uno de los principales criterios que tendrá en cuenta la Fundación EDP para elegir al proyecto ganador, cuyo centro educativo recibirá un premio de 5.000 euros.

“Queremos criterios que sean realizables, que estén bien estudiados, que estén bien expuestos”, ha explicado Expósito.

Para llegar a esta fase final, los alumnos han participado en dos jornadas de talleres. La primera ha estado dedicada al medio ambiente y la sostenibilidad, mientras que la segunda se ha centrado en la comunicación, con la elaboración de vídeos para aprender a presentar y defender sus proyectos.

La profundidad de las ideas, la capacidad de exposición y el trabajo en equipo serán también aspectos determinantes en la valoración de las iniciativas.

Una generación consciente de los cambios en su entorno

Desde la Fundación EDP destacan la creciente sensibilidad ambiental de los escolares cántabros. Según Expósito, especialmente los niños de entre 10 y 12 años empiezan a identificar cambios en su entorno, como el aumento de las temperaturas que han percibido durante los últimos veranos.

La responsable de la Fundación considera fundamental que esa preocupación se traduzca en acciones cotidianas y que los menores comprendan la repercusión que pueden tener sus decisiones individuales sobre el entorno familiar y escolar.

“Son conscientes y se lo creen, que eso es lo importante, que se crean el mensaje que les estamos transmitiendo. Porque ellos son la semilla del futuro”, ha concluido Expósito.