La cadena de respuesta de la Policía Local "falló"

Santander sancionará al policía local que desoyó el aviso sobre la pasarela de El Bocal: "No puede ser que se despiste"

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, incoará expediente informativo y sancionador al agente de la Policía Local que "no hizo su trabajo" al ser avisado por el 112, mientras cree que "no puede ser que se despiste, aunque no entienda que sea urgentísimo"

Alicia Real

Santander |

Una llamada del 112 alertó del mal estado de la pasarela de El Bocal un día antes de que se cayera
Una llamada del 112 alertó del mal estado de la pasarela de El Bocal un día antes de que se cayera | Europa Press

El Ayuntamiento de Santander incoará expediente informativo y sancionador al agente de la Policía Local que "no hizo su trabajo" al ser avisado por la sala del 112 del mal estado de la pasarela de El Bocal el día antes de ocurrir el accidente que ha causado la muerte de seis jóvenes por el colapso de este puente.

Así lo ha explica la alcaldesa de Santander, Gema Igual, que ha reconocido que la cadena de respuesta de la Policía Local "falló".

El Servicio de Emergencias 112 recibió la llamada de un ciudadano que alertó del mal estado de la pasarela de El Bocal el día antes de ocurrir el accidente y seguidamente dio aviso a la Policía Local de Santander. Sin embargo, todo apunta a que no se tomaron medidas ya que la pasarela colapsó al día siguiente.

NOTICIA EN AMPLIACIÓN. Sigue las últimas noticias en el directo de Onda Cero

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer