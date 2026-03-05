Accidente mortal en Santander

Rescatado el cuerpo de la joven de Guadalajara desaparecida al hundirse la pasarela de El Bocal

Un GEO de la Policía Nacional ha localizado este jueves un cuerpo en la zona de El Bocal

Tragedia en El Bocal: un grupo de ciclistas avisó a Emergencias tras ver la pasarela rota

Europa Press

Santander |

Equipos de rescate y servicios de emergencias trabajan en el lugar de los hechos, la playa de El Bocal | Juanma Serrano - Europa Press

Un GEO de la Policía Nacional ha localizado este jueves un cuerpo en la zona de El Bocal donde se buscaba a la joven de 20 años, E.S.P., vecina de Guadalajara, que estaba desaparecida desde el martes, cuando colapsó la pasarela de El Bocal mientras la atravesaba con otros seis compañeros del CIFP La Granja, cinco de los cuales fallecieron mientras una sigue ingresada en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.

Así lo ha informado la Delegación del Gobierno en Cantabria, que ha indicado que en estos momentos se trabaja en la recuperación del cuerpo para su posterior identificación.

"Consciente y estable" la única superviviente

La séptima joven que estaba con el grupo y salvó la vida. Sigue ingresada en Valdecilla, concretamente, en la Unidad de Politrauma del Servicio de Medicina Intensiva donde está consciente y estable. A lo largo del día de hoy será sometida a diferentes pruebas para valorar la evolución del traumatismo abdominal severo que motivó su ingreso.

La jueza pide información

Mientras todo esto pasa, la jueza ha pedido la documentación del proyecto de senda costera a las tres administraciones implicadas (ministerio, ayuntamiento y Gobierno de Cantabria) y será un juzgado el que dirima las responsabilidades de lo ocurrido

NOTICIA EN AMPLIACIÓN. Sigue las últimas noticias en el directo de Onda Cero

