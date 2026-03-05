Rescatado el cuerpo de la joven de Guadalajara desaparecida al hundirse la pasarela de El Bocal

LEER MÁS Tragedia en El Bocal: un grupo de ciclistas avisó a Emergencias tras ver la pasarela rota

Un GEO de la Policía Nacional ha localizado este jueves un cuerpo en la zona de El Bocal donde se buscaba a la joven de 20 años, E.S.P., vecina de Guadalajara, que estaba desaparecida desde el martes, cuando colapsó la pasarela de El Bocal mientras la atravesaba con otros seis compañeros del CIFP La Granja, cinco de los cuales fallecieron mientras una sigue ingresada en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.

Así lo ha informado la Delegación del Gobierno en Cantabria, que ha indicado que en estos momentos se trabaja en la recuperación del cuerpo para su posterior identificación.

"Consciente y estable" la única superviviente

La séptima joven que estaba con el grupo y salvó la vida. Sigue ingresada en Valdecilla, concretamente, en la Unidad de Politrauma del Servicio de Medicina Intensiva donde está consciente y estable. A lo largo del día de hoy será sometida a diferentes pruebas para valorar la evolución del traumatismo abdominal severo que motivó su ingreso.

La jueza pide información

Mientras todo esto pasa, la jueza ha pedido la documentación del proyecto de senda costera a las tres administraciones implicadas (ministerio, ayuntamiento y Gobierno de Cantabria) y será un juzgado el que dirima las responsabilidades de lo ocurrido

