Los fallecidos de El Bocal son de Camargo, Vizcaya y Almería y la desaparecida de Guadalajara

Los cinco fallecidos en la tragedia de El Bocal de Santander tienen entre 19 y 22 años y son de Igollo de Camargo (Cantabria), Vizcaya (dos víctimas de Barkaldo y una de Balmaseda) y Almería, mientras que la joven que continúa desaparecida, de 20 años, es vecina de Guadalajara.

Mientras, una chica más, de 19 años y natural de Elvillar (Álava), está ingresada en el Hospital Valdecilla, donde se encuentra estable dentro de la gravedad.

Los datos de los afectados han sido facilitados por la Delegación del Gobierno en Cantabria tras la pertinente autorización judicial. La titular de la plaza número 1 de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santander, de guardia cuando sucedieron los hechos, ha abierto diligencias de investigación tras lo ocurrido y la Policía Nacional realiza las pesquisas.

En concreto, las cuatro fallecidas son E.H.A., de 19 años y vecina de Barakaldo (Vizcaya); L.V.A., de 20 y de Almería; C.L.G., de 19 y también de Barakaldo; L.S.C, de 22 y vecina de Igollo de Camargo. También ha muerto un joven de 21 años, X.B.M., vecino de la localidad vizcaína de Balmaseda.

Mientras, E.S.P. de 20 años y vecina de Guadalajara continúa desparecida, en tanto que la herida es A.R.V., de 19 años y vecina de Elvillar (Álava).