El Gobierno de Cantabria activa la situación 1 del PLATERCANT por el incendio en la fábrica de pinturas Ferroluz en Los Tánagos

El Gobierno de Cantabria, a través de la Consejería de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa ha activado la situación 1 del Plan Territorial de Emergencias de Cantabria (PLATERCANT), a las 8.20 horas por el incendio declarado en una nave industrial del polígono de los Tánagos de Val de San Vicente.

Se habilita así una especial coordinación por la magnitud del fuego y la posible afección a grupos poblacional de riesgo y medioambiental, por los productos químicos almacenados en el interior vinculados a la propia actividad de la empresa.

Además, se ha solicitado la dotación de agua al servicio de Montes del Ejecutivo, a bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias y al servicio de bomberos del Seve Ballesteros, en este caso a través de Delegación de Gobierno. También el helicóptero autonómico Maya Dama va a realizar descargas de agua sobre la factoría.

El Centro de Coordinación Operativo (CECOP) está reunido para coordinar todos los trabajos y acciones relativas a la resolución de la emergencia.

De manera preventiva, el Ejecutivo a enviado un mensaje de Es-Alert a una zona muy localizada del entorno de la factoría, para poner sobre aviso a la población de la situación y la necesidad de tener una especial atención a la población de riesgo.

Incendio controlado

En estos momentos se encuentra en fase de control un incendio que, esta madrugada, ha arrasado una nave industrial en el polígono de los Tánagos de Val de San Vicente. Seis dotaciones de bomberos trabajan para bajar la carga de calor, ya muy disminuida, y cortar la propagación horizontal para que las llamas no afecten a otras naves, viviendas y ganaderías colindantes.

El Centro de Atención a Emergencias 112 del Gobierno de Cantabria ha recibido aviso del suceso pasadas las 03:00 horas, momento en el que ha movilizado hasta el lugar a cuatro parques de bomberos autonómicos, más los municipales de Torrelavega y Santander, 061, Guardia Civil y la Agrupación de Protección Civil de Rionansa.

A su llegada al punto del incidente los efectivos se han encontrado con un incendio completamente desarrollado y muy virulento, alimentado por el tipo de materiales, altamente combustibles, que contiene la nave debido a su actividad. Los primeros parques en llegar han centrado su labor en bajar la carga de calor, que ya había provocado el colapso de la cubierta, y en la contención de las llamas para evitar la afección a otras infraestructuras. Para la realización de estas tareas se ha movilizado en apoyo para la dotación de agua a los bomberos del Gobierno con base en Reinosa, bomberos de Torrelavega y bomberos de Santander, que han aportado también al operativo un vehículo de intervención en altura.

Consejos

Sin que sea necesario el confinamiento general de la población, en las inmediaciones en el polígono de los Tánagos, el Gobierno de Cantabria recomienda que los grupos de riesgos como mujeres embarazadas, personas mayores o con patologías cardiacas y pulmonares extremen la prudencia y limiten la actividad al aire libre.

También aconseja mantener puertas y ventanas cerradas; y, en caso de pertenecer a un grupo de riesgo y notar un empeoramiento de los síntomas, contactar con los servicios de atención sanitaria y seguir el tratamiento prescrito. Finalmente, insta a seguir las indicaciones de las autoridades y estar atentos a los avisos de las fuentes oficiales.