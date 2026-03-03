Nivel máximo de alerta

Cantabria registra seis incendios forestales, dos de ellos activos en Arrendondo y Ruesga

Continúan las circunstancias meteorológicas adversas al menos hasta el jueves y, con ello, el nivel máximo de alerta del operativo

Europa Press

Santander |

Incendio forestal en Peñarrubia - Cantabria
Incendio forestal en Peñarrubia - Cantabria | 112 Cantabria

Cantabria ha iniciado la mañana del martes con seis incendios forestales, de los que dos --localizados en Arredondo y Ruesga-- están activos, y los cuatro restantes se encuentran ya controlados. Estos últimos se localizan en Luena, Peñarrubia, Ramales de la Victoria y Selaya.

Estos seis incendios forman parte de los 20 que se provocaron durante el lunes, según ha informado el Gobierno de Cantabria, que ha indicado que continúan las circunstancias meteorológicas adversas al menos hasta el jueves y, con ello, el nivel máximo de alerta del operativo.

"Continúan las circunstancias meteorológicas desfavorables y la acción de los incendiarios prendiendo fuego al monte", ha lamentado el director general de Montes y Biodiversidad, Ángel Serdio, que, sin embargo, ha explicado que "en estos días nos estamos moviendo en parámetros que no comprometen la capación de extinción del operativo".

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer