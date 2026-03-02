Incendios en Cantabria

Las previsiones de viento sur mantiene activo el nivel 2 del dispositivo contra incendios en Cantabria

El domingo se registraron 9 incendios forestales, de los que tres siguen activos pero controlados en Ruesga y Soba

Alicia Real

Santander |

"El retorno del viento sur ha favorecido la vuelta de la acción de los incendiarios", según el director general de Montes, que esta mañana ha ofrecido una actualización de la situación de incendios con la que comienza este lunes.

Ayer domingo, se provocaron nueve focos, de los que 3 están controlados en los municipios de Ruesga y Soba.

Previsión y nivel 2 del operativo activado

Las previsiones desfavorables para las próximas 48 horas hacen que el Gobierno de Cantabria mantenga activo el máximo nivel de alerta del Operativo de Lucha y Extinción de Incendios Forestales en toda la Comunidad.

200 incendios provocados en febrero

Cantabria amanecía el sábado, último día del mes de febrero, sin incendios forestales activos. A esta situación ayudaba la lluvia caída en la jornada de este viernes y durante esta madrugada, según la última actualización facilitada por el Gobierno autonómico.

En total, fueron 201 los fuegos provocados en febrero.

