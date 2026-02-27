Cantabria ha registrado en febrero 200 incendios forestales

Cantabria registraba en el día de ayer 29 incendios forestales, con lo que “ya son 200 el total de los que se han producido en la región durante este mes de febrero que mañana finaliza”, según ha dado a conocer esta mañana el director general de Montes, Ángel Serdio.

Durante la mañana, el operativo de extinción de incendios forestales de la Consejería de Desarrollo Rural está actuando en 11 focos. Según Serdio, se concentran “fundamentalmente en la zona central de la región y en concreto en los municipios de Luena, Selaya, Vega de Pas, Liérganes, Villacarriedo, Rasines y Saro.

Las previsiones para este viernes “anuncian una bajada de temperaturas con vientos predominantes de componente norte y noroeste” con la “posibilidad de precipitaciones, sobre todo en la segunda mitad del día”. Una situación que “sin duda, colaborarán de manera muy notable en la extinción de los incendios”, según el director general.

“Pese a todo, los niveles de riesgo continúan en valores medios y altos” y, por ese motivo, el Gobierno de Cantabria mantendrá “activo el dispositivo de lucha contención de forestales en toda la región durante todo el fin de semana, facilitando además el relevo de las brigadas de bomberos forestales y que los compañeros puedan ir descansando”.