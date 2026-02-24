El Gobierno de Cantabria abrirá un nuevo centro de menores no acompañados en Castro Urdiales

LEER MÁS El Gobierno de Cantabria compra un edificio en Cartes para acoger menores extranjeros no acompañados

La consejería de Inclusión Social trasladó en el día de ayer “su decisión” de abrir “el primer centro de menores no acompañados en el término municipal de Castro Urdiales”. Así lo ha avanzado en una rueda de prensa la alcaldesa del municipio, la socialista Susana Herrán, que ha querido “informar sobre esta decisión” con la que dice “estar totalmente de acuerdo en base a cumplir la ley de protección de menores”.

Herrán explica que desde el ayuntamiento de Castro Urdiales ofrecen “total colaboración y apertura, no solo como ayuntamiento, sino en todo lo necesario”. La alcaldesa socialista mantiene que su municipio “siempre” ha demostrado que “es una ciudad solidaria, una ciudad acogedora” y está “convencida de que la ciudadanía lo va a acoger de manera excepcional”.

Durante una rueda de prensa convocada de urgencia, la regidora del PSOE ha ofrecido “total colaboración”, aunque ha dicho no tener mayor información que la de la propia apertura del primer centro de menores de estas características en el municipio.