Un vecino crea una aplicación colaborativa de la situación a tiempo real de las escaleras mecánicas de Santander

César Martín es de Santander y explica que creó esta herramienta colaborativa para conocer la situación a tiempo real de las escaleras y rampas mecánicas de la ciudad por varios motivos. El primero, porque “yo vivo aquí” y como “cualquier persona que camine por la ciudad a diario sabe que constantemente” cuando se va a utilizar esta infraestructura “algunas están paradas o rotas” y “a veces están así mucho tiempo”.
Cansado de la situación y de la falta de información a tiempo real que hay de estas infraestructuras mecánicas ha creado un "Social drive" para uso de la ciudadanía.
A través de la página pindio.diezc.com/map, son los propios ciudadanos de Santander los que pueden generar la información, sin abrir una cuenta, ni ofrecer sus datos. Simplemente entrando en la web y marcando en verde o en rojo el itinerario mecánico.
César es informático de profesión y quiere demostrar que es muy sencillo crear una herramienta en la que ofrecer este tipo de información en tiempo real. “En parte me propuse hacerlo de manera reivindicativa”, porque “si yo podía hacerlo en mi tiempo libre, en dos tardes y utilizando mis propios recursos, pues entonces no es tan difícil hacerlo, ¿no?”.
Sí reconoce que, al ser una herramienta abierta, “puede presentar algunos problemas”. Por ejemplo, dice César, algunas personas pueden hacer un “uso fraudulento” e “intenten poner muchas cosas en rojo o muchas en verde, como está ocurriendo hoy”.