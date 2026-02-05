Casares pide "perdón" pero no se plantea expulsar del PSOE a la alcaldesa de Cartes: "Se ha equivocado"

El secretario general del PSOE-PSC, Pedro Casares, ha criticado tanto la postura del Gobierno de Cantabria (PP) como la del Ayuntamiento de Cartes (PSOE) en torno al centro de menores que el Ejecutivo autonómico ha habilitado en el municipio para acoger, en principio, a 18 migrantes no acompañados; y ha pedido "perdón en nombre de otros" porque "lo que vemos no representa los valores del Partido Socialista" y porque "quien gobierna utiliza a unos niños para hacer la peor política".

"Perdón por lo que otros no han sabido gestionar bien", ha trasladado Casares este miércoles en rueda de prensa, en la que ha censurado que el Ejecutivo autonómico se haga "abanderado de los derechos de unos niños, mientras pide su deportación"; y que el Consistorio se ampare en informes técnicos y jurídicos para "defender lo indefendible". "Esto no va de debates técnicos o jurídicos, esto va de humanidad", ha dicho.

A su juicio, desde el Consistorio "se han equivocado" y "se han precipitado" en sus decisiones. No obstante, ha indicado que no se ha planteado expulsar a la alcaldesa, Lorena Cueto, del partido, y ha valorado la "rectificación" de la regidora, que también ha pedido hoy perdón y se ha comprometido a acoger a los menores en el municipio. "Es buena alcaldesa y buena persona", ha aseverado.

Asimismo, ha censurado la "irresponsabilidad" del Gobierno de Cantabria por señalar "cuándo van a llegar menores y el número que va a llegar cada día". Y ha indicado que aunque "no hay que comunicar la llegada de menores", entienden que sí se debería informar de la apertura de un centro. "La irresponsabilidad de unos no quita la irresponsabilidad de otros", ha apuntado.

De esta forma, Casares ha exigido tanto al Gobierno cántabro como al Ayuntamiento que "abandonen sus posiciones iniciales" y recuperen el camino de la colaboración institucional.

El líder de los socialistas ha asegurado que "muchos" cántabros y socialistas sienten estos días "dolor, indignación, humillación y rechazo" por la situación generada con el centro de acogida de menores en Cartes.

"Esa nunca será su batalla, ni la del Partido Socialista de Cantabria, que defiende y defenderá siempre por encima de todo los derechos de todas las personas, los derechos humanos de los más vulnerables", ha dicho Casares, que ha reiterado que su "única prioridad es la defensa de los derechos humanos".

En este punto, el secretario general socialista ha "garantizado" que "en Cartes se va a acoger a esos menores, no se va a cerrar ningún centro" y "no se va a cortar el suministro básico" del centro de acogida.

Casares cree que Cartes "no parece el lugar más adecuado para la ubicación de un centro, en una zona donde prácticamente no vive nadie, en un centro de población muy reducido, como es el Camino Real, y que, además, los expertos señalan que lo ideal es tener centros para 8 o 10 menores como máximo, y aquí planifican un centro para más gente". "Suena bastante improvisación", ha añadido.

Pese a ello, ha manifestado que la "máxima prioridad" es la acogida y la protección de los menores. "Cantabria y Cartes no pueden mirar para otro lado, no pueden caer en el miedo y en los discursos que señalan o dividen, no pueden convertir el sufrimiento de la infancia en arma política, porque eso no representa a esta tierra", ha sentenciado.

De esta forma, ha asegurado que desde el PSOE no van a permitir "que el odio marque la agenda de Cantabria". "Aquí se va a gobernar con humanidad", ha aseverado el líder socialista.

A preguntas de la prensa sobre la posibilidad de que las comunidades autónomas gobernadas por el PP estén implantando estos centros de menores en municipios socialistas, el secretario cántabro ha indicado que "más allá de la estrategia que utilice el Partido Popular, los ayuntamientos del Partido Socialista van a garantizar, en la medida de sus responsabilidades, la mayor y la mejor acogida para estos menores".

Y cuestionado sobre la instalación de carteles que incitan al odio en Cartes, ha indicado que cree que los propios servicios municipales han ido retirándolos, si bien actuarán también de oficio para retirarlos si fuese necesario.