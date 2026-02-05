Así es la resolución de la alcaldesa de Cartes ordena la "paralización inmediata" de la actividad en el centro de menores

La resolución de la alcaldesa de Cartes, la socialista Lorena Cueto, sobre el centro de acogida de menores migrantes no acompañados que el Gobierno de Cantabria (PP) ha habilitado en este municipio ordena la "paralización inmediata" de la actividad en el mismo.

Así lo recoge el texto de Alcaldía, al que ha tenido acceso Europa Press, y en el que también se advierte de que el Ayuntamiento, en caso de no parar la actividad prevista en él, podrá "precintar las instalaciones, retirar materiales a costa del interesado, ordenar a las empresas de servicios energéticos la suspensión de suministro e imponer multas coercitivas reiteradas en periodos de tres meses".

El documento coincide con lo adelantado ayer, martes, por la consejera de Inclusión Social del Ejecutivo regional, Begoña Gómez del Río, quien informó en rueda de prensa de esta resolución y que, según trasladó, ordenaba parar de forma inmediata la actividad de este hogar de acogida de emergencia que la administración autonómica ha habilitado en un edificio adquirido en el corazón de Cartes -en el Camino Real- y destinado a albergar hasta 18 menores.

Sin embargo, la alcaldesa negó que dicha resolución paralizase la acogida de estos migrantes no acompañados -que según dijo son "bienvenidos a Cartes"- y explicó que se trataba de una petición formal de información urbanística que el Ayuntamiento lleva solicitando "desde hace una semana".

En su comparecencia ante los medios, la también titular de Juventud, Familias e Igualdad sí señaló que la regidora había alegado motivos urbanísticos para dictar dicha paralización, pero apuntó en cualquier caso que en la misma "amenazaba" con precintar el edificio y realizar cortes a las empresas suministradoras de energía y agua.

En un posterior comunicado, Cueto explicó que "ante diferentes denuncias vecinales registradas", se habían solicitado los informes técnicos y jurídicos a los servicios municipales que, a su vez, habían pedido "establecer una serie de medidas urbanísticas".

Tras la polémica desatada, la alcaldesa cartiega ha pedido este miércoles "perdón por todo lo que está sucediendo" en torno a este tema "tan sensible".

A través de las redes sociales, ha trasladado sus disculpas "con "humildad y sinceridad" y desde "la responsabilidad y el compromiso" de acoger a esos menores en el municipio "antes, ahora y en el futuro", según ha dicho.

Antes de que publicara este mensaje, había pedido perdón "en nombre de otros" y en rueda de prensa su jefe de filas, el secretario general del PSOE-PSC, Pedro Casares.

El también delegado del Gobierno en Cantabria considera que el Consistorio se ha "equivocado" y "precipitado", si bien no contempla la expulsión de la regidora del partido.

Desde otras formaciones, como el PRC de Cartes, han pedido la dimisión de la alcaldesa por su gestión "caótica y crispada" de la llegada de menores no acompañados al municipio.

Izquierda Unida también ha pedido la dimisión de Cueto al entender que "no ha sabido gestionar" la llegada de estos jóvenes y cree además que Casares "no ha estado a la altura", como también opina el PP, que extiende este último extremo al PSOE y a la propia alcaldesa.