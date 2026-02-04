La alcaldesa de Cartes niega que su resolución "paralice" la acogida de menores migrantes: "Son bienvenidos"

LEER MÁS Cartes ordena paralizar la actividad en el centro destinado a acoger menores migrantes

La alcaldesa de Cartes, Lorena Cueto (PSOE), ha afirmado que la resolución que ha firmado en relación al centro de acogida que el Gobierno de Cantabria (PP) ha habilitado en el municipio para acoger a 18 menores migrantes no acompañados, de los que dos han llegado hoy, "no paraliza" su acogida y ha aclarado que se trata de una petición formal de información urbanística que el Ayuntamiento lleva pidiendo "desde hace una semana".

Ha señalado que, "ante diferentes denuncias vecinales registradas", se han solicitado los informes técnicos y jurídicos a los servicios municipales que, a su vez, han pedido "establecer una serie de medidas urbanísticas".

Así lo ha manifestado en un comunicado tras la rueda de prensa que ha ofrecido esta tarde la consejera de Inclusión Social, Begoña Gómez del Río (PP), en la que ha informado de dicha resolución, notificada este mediodía al ICASS y a la Fundación Cuin (gestora del centro). Según ha afirmado, en ella se ordena paralizar la actividad del centro e incluso "amenaza" con el desalojo y cortes de suministro de energía y agua.

"No solo vamos a garantizar su acogida, vamos a garantizar su bienestar y su protección", ha reiterado la regidora socialista sobre los menores, que, además, ha remarcado que en el municipio no solo van a hacer que Cartes sea "un hogar", sino que también se pondrán todas las dotaciones y los recursos educativos, sociales, culturales y deportivos para que "puedan desarrollar su vida con plena normalidad".

La regidora ha asegurado que "desde el primer día hemos insistido en una idea que parece que no cala pero que es la única verdad: estos menores son bienvenidos a Cartes", ha afirmado.

Cueto ha aseverado que esto "no quita un ápice la irresponsabilidad de la consejera", a la que ha acusado de haber actuado "de espaldas al Ayuntamiento". "Ni quería coordinar nada, ni estaba pensando en preservar los derechos y las oportunidades de esos menores llevándoles a una casa con una cédula de habitabilidad para seis personas donde quieren introducir a 18 menores", ha reprochado a la titular de Inclusión Social.

"Hablamos de jóvenes que lo han dejado todo atrás: a sus familias, a sus amigos, a sus pueblos y que llegan a España en busca de una oportunidad para vivir mejor. Creo que su vida ya ha sido bastante difícil", ha reiterado.

Por otro lado, la regidora de Cartes ha afirmado que "esto no va de imposiciones del Gobierno de Pedro Sánchez, como asegura la consejera, sino que va de defender los derechos humanos, y en eso al PSOE y a esta alcaldesa no nos va a dar lecciones nadie", ha apostillado.

Por ello, ha condenado "la utilización partidista de menores y las falsedades vertidas" durante la declaración de Gómez del Río, que "hoy habla de lealtad institucional pero que desde el principio ha actuado haciendo todo lo contrario", le ha afeado.

Vetada

Al respecto, y en relación a la reunión que la consejera ha desvelado que mantuvo ayer con la alcaldesa y con el delegado del Gobierno, Pedro Casares (PSOE), de cara a "rebajar la tensión", Cueto ha afirmado que la propia consejera la "vetaba".

De este modo, ha explicado que fue el delegado "el que exigió que estuviera el Ayuntamiento de Cartes" en el encuentro junto a la Guardia Civil y el ICASS, y no solo ella y el delegado como ella proponía", ha advertido.

Para la regidora se trata de "una mentira más en esta ceremonia de la confusión y el oscurantismo que la consejera ha practicado con Cartes desde el principio".

Medidas cautelares

Por otra parte, Cueto ha afirmado que las medidas cautelares que solicitará el Gobierno de Cantabria "no son el problema porque compartimos que lo urgente y prioritario es preservar a los menores".

Sin embargo, ha destacado que el Consistorio tiene la "obligación" de "defender el derecho de los vecinos a tener información sobre ese inmueble y eso es lo que hemos solicitado en esa notificación, que no es ninguna orden".

"Si la consejera hubiera llamado al Ayuntamiento el primer día en aras de colaborar conjuntamente, no habríamos tenido que articular la petición de ninguna información por este cauce administrativo", ha lamentado.

Y ha afirmado que, "a lo que la consejera llama una orden" son "los informes técnicos y jurídicos que señalan que la adquisición de ese inmueble, que supera los 500.000 euros, supuestamente no cumple las condiciones de habitabilidad".

Por último, Cueto ha lamentado que la consejera "no haya desautorizado todavía a la portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Cartes y su rechazo a los menores ante las barbaridades vertidas en el Pleno, donde aseguraba que no quiere a los menores ni en Cartes ni en ningún lugar", ha dicho.

"Si al Partido Popular le preocupasen los menores, dicha portavoz ya no sería concejala", ha concluido.