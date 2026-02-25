Cantabria se despierta oliendo a quemado

Cantabria activaba anoche la fase de preemergencia del INFOCANT ante la previsión de una madrugada de altas temperaturas y baja humedad.

“Desgraciadamente, nuestras peores previsiones se cumplieron y los delincuentes del mechero han provocado durante las últimas 24 horas un total de 60 incendios forestales”. Así lo expresa el director general de Montes, Ángel Serdio, que sostiene que “el olor a humo es evidente en gran parte de la región y hemos tenido una noche muy complicada, con hasta 40 incendios de manera simultánea”.

A esta ahora son 36 los focos que permanecen activos en la región, en los municipios de Arenas de Iguña, Santiurde de Toranzo, Vega de Paz, La Masón, Selaya, Saro, Ruente, Molledo, Cieza, Anievas, Santiurde de Reinosa, Villacarriedo, Los Corrales de Buelna, Herrerías, Santa María de Cayón, Liérganes, Luena y Saro.

Fase de preemergencia del INFOCANT

El Gobierno de Cantabria, a través de la Consejería de Presidencia y Seguridad, por petición de la Dirección General de Biodiversidad, ha activado la fase de preemergencia del Plan Especial de Incendios Forestales (INFOCANT), por la incidencia de fuegos en distintos puntos de la Comunidad y el habitual incremento de focos entre el ocaso y el amanecer en temporadas de viento sur.

Interviene en los distintos focos el Operativo de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales del Gobierno, formado por Técnicos del Medio Natural, bomberos forestales y la central de emisoristas de la Dirección Geneal de Biodiversidad, que están siendo apoyados por bomberos del Servicio de Emergencias de Cantabria, también del Gobierno.

11 de las 13 comarcas forestales se encuentran en nivel 2 de alerta, a excepción de Campoo y Valderredible. La previsión meteorológica presenta continuidad para la jornada de mañana con altas temperaturas, bajos niveles de humedad y viento sur.