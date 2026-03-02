Accidente mortal en Cantabria

Muere un ciclista tras sufrir una colisión frontal con un vehículo en el Alto de las Muñecas

Sobre las 9.50 horas, el hombre perdió el control de la bicicleta cuando descendía, invadiendo el carril contrario en el kilómetro 6,350 de la carretera CA-250, entre la localidad de Santullán y el Alto de las Muñecas

Europa Press | Alicia Real

Santander |

Guardia Civil de Tráfico en Cantabria
Guardia Civil de Tráfico en Cantabria | Guardia Civil Cantabria

Un ciclista de 42 años ha muerto este domingo por la tarde tras haber sufrido una colisión frontal contra un vehículo en el Alto de Las Muñecas, a la altura de Santullán (Cantabria).

Sobre las 9.50 horas, el hombre --vecino de Muskiz (Vizcaya)-- perdió el control de la bicicleta cuando descendía, invadiendo el carril contrario en el kilómetro 6,350 de la carretera CA-250, entre la localidad de Santullán y el Alto de las Muñecas.

Hasta el lugar del accidente se han desplazado efectivos del Sector de Tráfico de la Guardia Civil. El ciclista fue evacuado en estado grave al Hospital de Cruces en Bilbao, donde ha fallecido a última hora de esta tarde.

