Cinco jóvenes fallecen tras colapsar una pasarela de El Bocal en Santander

LEER MÁS Santander decreta dos días de luto oficial por El Bocal

El número de fallecidos tras romperse una pasarela de la playa de El Bocal en Santander se eleva a cinco, tras confirmarse la quinta víctima mortal a última hora de la tarde de este martes. Otra persona continúa desaparecida y hay una superviviente, que fue trasladada con hipotermia al Hospital Valdecilla.

Todas ellas formaban un grupo de siete personas -seis mujeres y un hombre, al parecer monitor- que pasaban por la infraestructura de madera, ubicada entre dos acantilados, cuando colapsó y cayeron al mar y a una zona de rocas.

La última víctima mortal -cuyo cuerpo se está intentando rescatar del agua- se suma a las cuatro comunicadas previamente, todas ellas mujeres, y una de las cuales había sido trasladada en estado grave a la UCI de Valdecilla, donde finalmente falleció. En cuanto a la superviviente, fue atendida en la zona por hipotermia y evacuada al hospital.

El Centro de Atención a Emergencias 112 recibió el aviso de lo sucedido sobre las 16.45 horas y movilizó un amplio dispositivo en la zona en la que continúan interviniendo bomberos del Ayuntamiento de Santander, Salvamento Marítimo, el helicóptero del Gobierno, Policía Local, Policía Nacional, Guardia Civil y sanitarios del servicio 061, y a los que se unió el buque SAR Gavia de Salvamento Marítimo.

Las siete personas estaban haciendo una ruta entre El Bocal y el Instituto Español de Oceanografía, en la que existen varias pasarelas, una de las cuales se hundió y todas cayeron al agua. Hasta el momento hay cinco personas fallecidas, una desaparecida y otra que ha sobrevivido.

942 20 30 69 para información a familiares

El operativo desplegado esta tarde con motivo del suceso en la pasarela de la playa de El Bocal de Santander, en el que hasta ahora han fallecido cinco personas y una más continúa desaparecida, ha habilitado un número de teléfono de información a familiares: el 942 20 30 69.

La medida se ha acordado ante el volumen de llamadas que se están recibiendo, tanto en el 112 de Emergencias Cantabria como en el 091 de Policía Nacional, para canalizar todas las que entren y que además sean atendidas por personal cualificado, han indicado fuentes del operativo a Europa Press.

Casa Real traslada su pésame

La Casa Real ha trasladado este martes su pésame a las familias de las víctimas del accidente en la pasarela de El Bocal, en Santander, y su agradecimiento a los equipos de emergencias por sus labores de rescate.

A través de su cuenta en 'X', desde la Casa Real han dicho sentirse "consternados por la tragedia". "Nuestro más sentido pésame a las familias de las víctimas y nuestro reconocimiento a los equipos de emergencias que están trabajando en las labores de rescate", ha escrito.